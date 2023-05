Mantova: siglata in Regione la convenzione per la centrale di Ostiglia

Siglata in Regione Lombardia la convenzione relativa al progetto di costruzione presso la centrale di Ostiglia di una nuova unità (denominata 5) a ciclo combinato con turbina a gas classe ‘H’ e per il miglioramento ambientale delle preesistenti unità 1, 2 e 3.

Maione: raggiunto un buon risultato

“Sono quasi 8 milioni di euro – afferma l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – che ricadranno sui territori contigui e contermini alla centrale di Ostiglia finalizzati a interventi di recupero e riqualifica ambientale. Parliamo di un investimento su una nuova moderna unità produttiva della centrale e contemporaneamente di un ammodernamento di altre tre preesistenti con l’obiettivo di abbattere il livello di emissioni. Grazie al coinvolgimento di Regione Lombardia si è riusciti a trovare una sintesi con i Comuni e anche l’impegno della società che gestisce la centrale a mettere ulteriori risorse rispetto a quanto prevedere la legge: circa un milione in più. Un buon risultato per quanto riguarda il miglioramento della qualità ambientale dei territori e per gli interventi a favore dei comuni”.

Le compensazioni

La società Ep Produzione S.p.A. con la convenzione si impegna a versare per 7 anni 1.122.000 euro, per un totale complessivo di 7.854.000 euro.

A seguire gli importi annui per i singoli soggetti:

Comune di Ostiglia: 471.240 euro;

Comune di Borgocarbonara: 34.179 euro;

Borgo Mantovano: 66.125 euro;

Serravalle a Po: 37.205 euro;

Casaleone: 66.882 euro;

Cerea: 106.136 euro;

Gazzo Veronese: 82.808 euro.

Non presenti alla sottoscrizione rappresentanti del Comune di Melara (in convenzione sono previsti 77.902 euro).

Per la Provincia di Mantova il contributo annuo è di 89.760 euro. Altrettante risorse, 89.760 euro, sono destinate a 3 Comuni contermini Mantovani secondo modalità da definire a cura della Provincia di Mantova.

La rilevanza ambientale

La convenzione prevede una serie di interventi migliorativi sfruttando le migliori tecniche disponibili sul mercato con il fine di abbassare le emissioni complessive del sito di Ostiglia.

“Il testo siglato oggi in Regione Lombardia con il Comune di Ostiglia – sede dell’impianto -, i Comuni contermini, la Provincia di Mantova e la stessa Regione, dimostra come il rapporto con il territorio sia una parte fondamentale del progetto di efficientamento della Centrale di Ostiglia”: ha spiegato Luca Alippi, amministratore delegato di EP Produzione.

“La nuova unità rappresenta la migliore tecnologia a oggi disponibile sul mercato delle turbine a gas per efficienza e miglioramento delle prestazioni ambientali; inoltre, il progetto prevede il miglioramento ambientale delle unità attualmente già presenti e ulteriori interventi a favore del territorio, con il quale EP Produzione intende mantenere un dialogo costante e trasparente”.

La nuova centrale

La potenza elettrica installata a regime sarà pari a circa 1.987 Mwe, ma la potenza massima esercitabile sarà di circa 1.608 Mwe. La sezione 1 entrerà infatti in funzione in caso di fermo programmato o accidentale di una delle altre tre unità della Centrale. Con la convenzione si esclude tassativamente la possibilità di utilizzo di combustibili fossili diversi dal gas naturale e di incenerire rifiuti.