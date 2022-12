Coppa del Mondo sci, Fontana: Valtellina protagonista a Bormio e Livigno

Stelvio di Coppa del Mondo di sci alpino, in una fondo Cross Country, in programma a Silvia Cavazzi, il primo cittadino di Livigno, Remo Galli, e il presidente della Flavio Roda Il 28 e 29 dicembre la pistadi Bormio torna protagonista della, in una Valtellina che raddoppia i suoi appuntamenti iridati con la gara sprint di, in programma a Livigno il 21 e 22 gennaio 2023. Gli eventi sono stati presentati in Regione , dal presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana , insieme all’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori , e al sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi . Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Bormio,, il primo cittadino di Livigno,, e il presidente della Fis

Dalle gare di sci benefici a Bormio, Livigno e in tutta la Lombardia

"Due eventi – ha sottolineato il presidente Fontana – che mettono al centro dell'attenzione la Valtellina con gli sport di discesa e di fondo. Stiamo lavorando con grande impegno per rendere sempre più attrattiva questa parte di Lombardia che risulta particolarmente apprezzata dai turisti nazionali e internazionali. Impegno che è legato non solo alle Olimpiadi, ma alla crescita turistica della zona. Mettere ancora una volta al centro dell'attenzione turistica e sportiva quest'area della nostra regione non può che essere di beneficio per lo sport e l'intera Lombardia".

Sertori: lavoro corale, vogliamo fare bella figura

"La gara di Coppa del mondo – ha ricordato l'assessore Sertori – è il segno della volontà e del lavoro compiuto da tante persone. Una gara che ha una visibilità mondiale, su una pista, la Stelvio, che resta una delle migliori al mondo. L'evento ci traguarda verso l'appuntamento olimpico del 2026, un risultato che dobbiamo al presidente Fontana e al presidente Zaia che hanno portato avanti il dossier di candidatura. Per la Lombardia, la Valtellina, abbiamo la responsabilità di fare bella figura, per ciò stiamo lavorando con i sindaci di Bormio e Livigno".

“La pista Stelvio è una delle più amate dagli atleti – ha detto il sottosegretario Antonio Rossi – con dei ritorni mediatici notevoli. Insieme alla gara sprint di fondo a Livigno saranno test event in vista del 2026. Nell’occasione presenteremo alle federazioni internazionali gli altri comprensori, che da qui al 2026 daranno alle nazionali la possibilità di allenarsi, palazzetti del ghiaccio compresi. Oggi parte anche l’iniziativa Free Skipass in Lombardia: dal 12 al 24 dicembre i minori di anni 16 sciano a 5 euro e si potranno anche avere lezioni di sci alla stessa cifra”.

“Un momento importante per la nostra comunità. Voglio ringraziare Regione Lombardia per l’impegno profuso, per la collaborazione stretta nell’occasione. La Coppa del Mondo di sci è l’occasione per collaudare anche la nostra capacità organizzativa. Un banco di prova per il 2026, quando lasceremo anche opere utili per il territorio” ha sottolineato il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi.

“Regione Lombardia è da sempre vicina – ha ricordato il sindaco di Livigno, Flavio Galli -. Anche per noi la gara sarà un banco di prova organizzativo. Non c’è meglio dello sport per veicolare la nostra montagna, mantenere viva la nostra località e garantire un futuro ai giovani che la abitano”.

