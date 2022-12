Sono 4.300 gli impianti di videosorveglianza che saranno installati nei parchi lombardi entro il 2023 grazie ai 15 milioni di euro messi a disposizione – in varie tranche – dalla Regione Lombardia. Il bando, proposto dalla Direzione Sicurezza, prevedeva nella prima fase 3,5 milioni destinati a 53 enti. Successivamente ne sono stati aggiunti altri 11,2 milioni e poi, con l’ultimo provvedimento, altri 209.000 euro che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria.

Sono 287 gli enti destinatari dei fondi

In totale saranno 287 i beneficiari dei fondi, tra parchi comunali e aree protette regionali.

Assessore La Russa: 15 milioni per telecamere nei parchi lombardi

“Una richiesta arrivata dalla base, dai frequentatori dei parchi – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa – poiché spesso queste strutture non sono accessibili a causa della presenza di spacciatori e delinquenti. Il bando rientra tra le iniziative di Regione a sostegno dei Comuni per aumentare la sicurezza. I cittadini, bambini e anziani in particolare, devono tornare a frequentare i nostri parchi senza paura”.