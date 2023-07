Il sottosegretario regionale con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni, è intervenuta giovedì 13 luglio, a Lonato del Garda (BS), alla finale della Coppa del mondo di Tiro a Volo, presso l’impianto sportivo internazionale ‘Olympic Shooting range ‘Trap Concaverde’.

Finali Coppa del mondo di Tiro a volo a Lonato

“È per me un onore e un piacere – ha affermato Magoni nel corso della giornata – assistere alla finale di giovedì 13 luglio. La manifestazione non potrebbe avere uno scenario migliore del ‘Trap Concaverde’, l’impianto di Tiro a Volo più grande del mondo e ricco di storia, da lombarda sono molto orgogliosa di questo”.

“Il Tiro a Volo – ha aggiunto – è uno sport che in Italia è cresciuto molto. E in questo sviluppo la Lombardia è stata certamente la regione protagonista. Regione Lombardia anche quest’anno ha voluto essere al fianco della Federazione Italiana di Tiro a Volo contribuendo con un contributo concreto per l’organizzazione della finale di coppa del mondo. Questo perché la crescita e lo sviluppo del Tiro al Volo rappresenta per Regione un tassello importante del mosaico sportivo lombardo”.

Attenzione costante

“Saremo sempre attenti – ha concluso il sottosegretario Magoni – agli atleti e agli appassionati di questo sport. Continueremo a sostenere la Federazione Italiana di Tiro a Volo che, da anni, ci regala grandi soddisfazioni sportive. Perciò non possiamo che ringraziare tutto il movimento”.