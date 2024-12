Cortalp, acronimo di cortometraggi alpini, è il festival del cortometraggio di montagna giunto alla sua terza edizione e rivolto ai giovani designer delle università nazionali e internazionali. All’appuntamento all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia è intervenuto l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Nato nel 2021 alla Scuola di Design del Politecnico di Milano da un’ idea di Aldo Faleri docente di Design Alpino, l’iniziativa è organizzata in collaborazione con Regione Lombardia e con il Cai, il Club alpino italiano nella Giornata internazionale della montagna.

Creatività e talento

“Cortalp – ha detto Comazzi – è un’iniziativa di grande valore. La creatività e il talento dei ragazzi coinvolti contribuiscono infatti a mettere in risalto le nostre montagne, uno dei fiori all’occhiello del territorio lombardo dal punto di vista paesaggistico e naturalistico”.

Messa in sicurezza

“Regione Lombardia in questa legislatura – ha sottolineato l’assessore – ha finanziato più di 100 interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei Comuni montani, per un importo totale di oltre 65 milioni di euro”.

La Lombardia comprende al suo interno anche 7 parchi montani, per una superficie complessiva tutelata di circa 215.000 ettari distribuiti nelle province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco e Varese.

Cortalp, Festival della montagna

“Cortalp attraverso il talento dei giovani studenti coinvolti – ha proseguito – ci offre quindi scorci mai visti sulle nostre montagne, aiutandoci a scoprire i segreti di luoghi che credevamo di conoscere da sempre”.

“Grazie agli organizzatori e ai tanti ragazzi – ha concluso l’assessore regionale – che ogni anno partecipano con entusiasmo a questa splendida rassegna che è anche l’occasione per celebrare la Giornata internazionale della montagna”.

Premio ‘Manlio Armellini’

Questo evento oltre a un festival di ‘corti’ sulla montagna selezionati dalla Cineteca Cai, comprende il premio intitolato alla memoria di ‘Manlio Armellini’ patron del Salone del Mobile di Milano, dedicato a prodotti originali di studenti universitari. Il suo intento è quello di stimolare la creatività e la consapevolezza sulle tematiche alpine.

Festival più alto del mondo

Cortalp vuole salire là dove i ghiacci sono perenni e diventare il Festival più alto al Mondo, per meglio osservare i cambiamenti climatici in atto e farsi portavoce con la collaborazione dei giovani video-makers. Il suo programma e dei suoi intenti lo configurano, assieme al Festival di Trento, come la più importante realtà interamente dedicata al cinema di montagna in Italia nella modalità di video-design di cortometraggi di breve durata e interamente realizzati da giovani designer under30.

Accesso al prestigioso Iamf

CortAlp Festival, dal prossimo anno, può accedere al prestigioso Iamf (International alliance for mountain film) che riunisce 20 festival di film di montagna nel mondo e un museo (Museo nazionale della montagna di Torino), rappresentando 16 Paesi di Europa, Asia e Sud America. Dalla sua nascita ad oggi il Cine Mountain Festival ha presentato più di 700 film che rappresentano il meglio della cinematografia di genere nazionale ed internazionale di sempre.