A Lodi il primo autobus elettrico per il trasporto pubblico locale

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto a Lodi alla presentazione del primo autobus full electric di Star Mobility che servirà il territorio.

Un percorso verso la sostenibilità

“È un segnale tangibile – ha detto Lucente – della trasformazione in chiave sostenibile del trasporto pubblico locale, un percorso che Regione Lombardia sostiene con convinzione: stiamo assistendo ad una vera e propria ‘rivoluzione’ green della mobilità. Un rinnovamento del parco autobus che permetterà entro il 2026 di far circolare in Lombardia ben 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale in particolare, per il Lodigiano, Regione ha finanziato alla Società Star Mobility 31 nuovi mezzi (ibridi, a metano e a gasolio), con un impegno economico di 5,5 milioni di euro, oltre a 2 nuovi mezzi elettrici per un valore di 544 mila euro”.

A Lodi oltre al bus elettrico previsto potenziamento linea ferroviaria S12

“Un impegno concreto che coinvolge tutto il trasporto pubblico – ha concluso l’assessore regionale – visto che a partire dal 16 dicembre, per quanto riguarda il ferro, vi sarà un notevole potenziamento della linea S12, con treni cadenzati ogni 15 minuti da Melegnano a Milano Bovisa Politecnico. Un’offerta sempre più ricca, connessa con l’ormai consolidata linea S1, che davvero permetterà di avere una metropolitana leggera tra Lodi e Milano”.