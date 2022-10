Milano, Rizzoli visita ‘Cosmo Fashion Academy’: qui numeri da record

L’assessore: in Lombardia quadruplicato il numero degli iscritti ITS nell’ultimo anno

“In Lombardia il numero degli iscritti agli ITS è quadruplicato nell’ultimo anno portando la nostra Regione ad assumere il ruolo di leader per numero di iscritti e numero di corsi. Numeri che sono cresciuti del 40% negli ultimi 12 mesi”. Lo ha detto l‘assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli oggi in visita alla sede milanese di ITS Cosmo Fashion Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore con 12 sedi presenti nei maggiori distretti industriali dello sviluppo economico di Veneto e Lombardia e conta in totale 900 studenti.

“Per l’anno formativo 2022-2023 – ha aggiunto l’assessore – Regione Lombardia conta di avere circa 300 percorsi che coinvolgeranno oltre 6.500 studenti che rappresentano il 30% di tutti gli iscritti del sistema nazionale“.

“Realtà come quella che abbiamo visitato oggi – ha commentato Melania Rizzoli – sono la prova che ITS è sinonimo di inserimento lavorativo per i nostri giovani e che bisogna continuare ad investire risorse e forze”.

‘Cosmo Fashion Academy’, tasso di inserimento lavorativo degli studenti attorno al 90%

“Abbiamo sempre creduto nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica – ha proseguito – e oggi ne siamo ancora più convinti perché le Fondazioni di Regione Lombardia stanno performando in maniera eccellente. Il dato più importante, oltre al numero degli iscritti, che è il più alto di tutta Italia, riguarda il tasso di inserimento che si aggira intorno al 90%“.

“Inoltre – ha continuato Rizzoli- la formazione rispecchia le richieste del mercato del lavoro e quindi con un ottimo mix di competenze che supera il mismatch di cui tanto si è parlato negli scorsi anni”.

L’80% dei docenti proviene dal mondo delle aziende, una delle caratteristiche fondamentali di tutto il sistema.