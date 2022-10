Milano, quartiere San Siro: altri 12 milioni, ok riqualificazione case Aler

Presidente Fontana e assessore Rizzi: prosegue attenzione verso cittadini

Con ulteriori 12 milioni di euro, assegnati da Regione Lombardia ad Aler Milano, prosegue la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale nel quartiere San Siro di Milano. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Alan Rizzi.

Gli stabili interessati sono quelli di viale Mar Jonio 9, piazza Selinunte 6 e via Morgantini 5. Complessivamente sono coinvolti 195 alloggi dei servizi abitativi pubblici. Aler Milano ha già definito gli interventi che saranno realizzati nel corso del prossimo triennio.

“La nostra azione programmatica e di governo – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è da sempre volta a un solo obiettivo: migliorare la qualità della vita di tutti i lombardi. Oggi, viste le difficilissime condizioni dovute alle crisi economica, questo impegno è ancora più forte”.

Migliore qualità della vita

“Siamo molto soddisfatti perché possiamo affermare con certezza che con questo provvedimento – ha precisato Rizzi – anticipiamo di qualche settimana il cronoprogramma già preventivato. In particolare, per l’intervento in via Morgantini prevediamo l’avvio della gara per fine ottobre e l’inizio dei lavori entro maggio 2023”.

“Si tratta – ha spiegato Rizzi – di interventi importanti. Questi alcuni esempi dei lavori che saranno eseguiti: la bonifica amianto nei locali cantina e solai, il risanamento delle copertura con posa di pannelli isolanti sull’ultima soletta. E ancora: il risanamento delle facciate mediante ripristino intonaci, balconi e logge, il rifacimento delle lattonerie e pluviali, la sostituzione dei serramenti degli alloggi e delle parti comuni. Sono inoltre comprese le sistemazioni esterne e quindi il rifacimento dei cortili e delle recinzioni, l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto idrico con le coibentazioni delle parti comuni. È prevista anche la messa a norma dell’impianto elettrico delle parti comuni.

Milano quartiere San Siro: tempi della riqualificazione

Per l’attuazione degli interventi sono stati stabiliti i tempi per la riqualificazione delle case Aler del quartiere San Siro di Milano.

– Via Morgantini 5: affidamento esecuzione dei lavori entro ottobre 2022, avvio entro maggio 2023, ultimazione entro novembre 2024.

– Piazza Selinunte 6: affidamento esecuzione lavori entro dicembre 2022, avvio entro luglio 2023, ultimazione entro dicembre 2024.

– Viale Mar Jonio 9: affidamento esecuzione lavori entro febbraio 2023, avvio entro settembre 2023, ultimazione entro dicembre 2024.