“Il vostro lavoro durante l’emergenza Covid è stato davvero eccezionale”. Così l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, durante la premiazione dei dipendenti impegnati durante la pandemia.

Attestati di riconoscenza

Gli attestati di riconoscenza sono stati consegnati al Belvedere di Palazzo Pirelli ai dipendenti degli Uffici territoriali regionali (Utr) e delle Province. Benemerenze anche l’Unità di crisi regionale per il lavoro svolto durante la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Covid, eccezionale lavoro in emergenza

“Ci tengo – ha detto l’assessore Foroni – a ringraziarvi particolarmente. Vi siete infatti distinti con un lavoro significativo durante la fase più acuta della pandemia. Non è stato un periodo facile – ha proseguito – e molte sono le difficoltà che dovremo ancora affrontare. È però grazie a un solido sistema di Protezione civile come il nostro se possiamo ritenerci davvero fieri dei risultati finora raggiunti”.

Contributo utile e prezioso

“Il vostro contributo – ha aggiunto – è stato davvero utile e prezioso per i nostri cittadini lombardi. Insieme ai volontari di Areu e al personale del sistema sanitario regionale avete fatto realmente la differenza. È quindi nostro dovere, come istituzione regionale, – ha concluso l’assessore regionale Pietro Foroni – dare un concreto segnale di riconoscenza per il vostro impegno”.

ver/ram