Caparini: Lombardia sostiene imprese con azioni concrete

“L’ennesimo, importante provvedimento che va nella direzione di sostenere il settore produttivo della Regione. In questo caso, diamo un segnale positivo agli intermediari di commercio che, come altre categorie, sono state fortemente penalizzate dalla pandemia”. Così l’assessore regionale Davide Caparini (Bilancio e Finanza) commenta l’approvazione della Giunta della delibera che prevede il rimborso del bollo auto per il 2020.

“L’iniziativa intrapresa con l’assessore Guidesi – prosegue Caparini – conferma tutta la concretezza che caratterizza l’azione di Regione Lombardia per favorire la ripresa economica dimostrando, per quanto di nostra competenza, la vicinanza a ogni settore economico”.

