Mondiale Superbike. Fontana: Cremona Circuit, lo spettacolo della velocità

“A oltre dieci anni di distanza dall’ultima gara a Monza, la Lombardia ospita al ‘Cremona Circuit’ il Campionato del Mondo Superbike. Sarà una grande occasione di promozione del territorio, e accompagnerà i grandi eventi, come le Olimpiadi 2026, in programma nella nostra regione. Un appuntamento a cui è vietato mancare”.

Il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, ha salutato così il grande debutto per la tappa italiana del Motul Fim Superbike World Championship in programma sul tracciato di San Martino del Lago, in provincia di Cremona. Sabato 21 e domenica, 22 settembre 2024, saranno sfide entusiasmanti per i piloti del circus delle derivate dalla serie.

Picchi: i lombardi amano le due ruote, Regione a fianco di chi ha avviato progetto

“I lombardi apprezzano questo mondo pieno di passione e amore per le due ruote – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani – . Sono tantissimi gli appassionati di moto nelle diverse discipline, dalla strada, al fuoristrada passando per il mototurismo. Regione Lombardia ha voluto subito essere a fianco di chi ha lavorato per riportare a Cremona il Mondiale delle moto derivate dalla serie e avviare così un progetto a lungo termine”.

“Crediamo nello sport e nei grandi eventi – ha aggiunto Picchi – grazie al privato che ha scelto di intervenire qui. Per noi il motociclismo è importante, con 22 mila tesserati, 307 società sportive. Ci sono le grandi aziende, del settore e non, che credono in uno sport che genera economia a 360 gradi. Facendo conoscere il territorio a tutti gli appassionati, che a migliaia arriveranno a Cremona”.

Cremona Circuit, la presentazione in Regione Lombardia

Il percorso di avvicinamento all’atteso appuntamento cremonese con gli appassionati è partito il 27 giugno 2024. La presentazione alla stampa è avvenuta a palazzo Lombardia alla presenza, oltre che del presidente Attilio Fontana, di Andrea Iannone, pilota team Ducati Go Eleven. Diversi gli ‘addetti ai lavori’ intervenuti a Palazzo Lombardia, tra cui Alessandro Canevarolo, Ceo Cremona Circuit, Andrea Dosoli, Motorsport R&D /Road Racing Manager, Motorsport Division Yamaha, Lorenzo Mauri, team manager Motocorsa Ducati, Stefano Pacchioli, COO & Executive Board Member WorldSBK Dorna e Ivan Bidorini, presidente comitato regionale Federmoto.

A 11 anni di distanza dalla vittoria di Marco Melandri nell’ultima gara monzese c’è grande attesa per il debutto di un tracciato nuovissimo. Apprezzato per il tasso tecnico dei tratti misti, molto selettivo, e l’elevata velocità che si può toccare sul rettilineo, oltre 310 orari. 3.768 metri la lunghezza, la percorrenza è in senso antiorario, con 13 curve in totale, 6 a destra e 7 a sinistra.

Tutte le categorie in gara

Oltre alle Sbk di scena sul circuito cremonese anche le Supersport (SSP) e la categoria Women’s Circuit Racing (WCR). Sabato 21 settembre la Superpole SBK alle ore 11 e a seguire le prime tre gare: ore 12.45 gara 1 WCR (12 giri), ore 14 gara 1 SBK (23 giri) e ore 15.15 gara 1 SSP (19 giri). Domenica 22 settembre alle ore 11 la Superpole Race SBK (10 giri), alle ore 12.45 gara 2 WCR (12 giri), alle ore 14 gara 2 SBK (23 giri) e alle ore 15,15 gara 2 SSP (19 giri).

Cremona Circuit ha una storia relativamente giovane. La pista nasce nel 2012, con l’attuale gestione dal 2015, e ha il numero di frequentatori più alto in Europa. Oltre 150.000 persone, tra moto, auto e kart, con un notevole riflesso maturato in questi anni sull’indotto del territorio provinciale cremonese.