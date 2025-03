L’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato a Palazzo Marino, alla conferenza stampa di presentazione della 23ª edizione della ‘Wizz Air Milano Marathon‘, in programma il 6 aprile 2025.

La maratona rientra nel palinsesto degli eventi del progetto di Regione Lombardia ‘Cuori Olimpici’, una grande staffetta simbolica in 12 tappe che, da marzo a dicembre 2025, unirà tutte le province lombarde sotto il segno dello sport, del territorio e del futuro.

Ideato da Regione Lombardia, il progetto vuole raccontare la forza della nostra identità regionale attraverso un filo rosa – colore che richiama l’energia vitale, la connessione e l’inclusione – che collegherà idealmente le piazze, i cittadini e le eccellenze locali in un’unica narrazione condivisa.

Un fil rouge che lega tutti i territori in vista delle Olimpiadi

“Milano, la provincia più internazionale della nostra regione, e la sua maratona sono protagoniste del progetto ‘Cuori Olimpici’ di Regione Lombardia, un percorso di avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026 che coinvolge le 12 province lombarde – ha spiegato Mazzali -. Siamo partiti con il primo dei nostri Cuori da Brescia, il secondo sarà domenica a Pavia e il terzo a Milano per la maratona. Il 12esimo Cuore sarà in Valtellina, cui lasceremo l’onore di aprire le danze olimpiche. Milano – ha proseguito l’assessore – è la vetrina di tutti i grandi eventi della Lombardia, però la nostra regione non è solo moda, design, cosmesi, ma anche sport, benessere, famiglia e in particolare bellezza. Siamo la regione con il più alto numero di siti Unesco del Paese e – ha concluso Mazzali – sappiamo attrarre il pubblico internazionale proprio con la nostra capacità di creare, produrre bellezza”.

La Wizz Air Milano Marathon

L’edizione 2025 della maratona più veloce d’Italia si terrà il prossimo 6 aprile. Si prepara ad accogliere oltre 35.000 partecipanti, tra maratoneti, staffettisti e family runner, per un evento sempre più moderno e coinvolgente. Al momento è già record di iscritti. Infatti sono oltre 10.000 i runner, di cui il 55 per cento stranieri. Con un percorso ad anello di 42,195 km, rinomato per la sua scorrevolezza, la gara partirà e si concluderà nel cuore di Milano in piazza del Duomo, animata da punti di tifo e DJ che trasformeranno la città in una vera e propria festa. Il programma ufficiale di allenamento, realizzato in collaborazione con società podistiche di tutta Italia, include due sessioni di lungo a Monza e Pavia. In modo da prepararsi al meglio all’evento. Sarà occasione imperdibile per migliorare le proprie performance in un’atmosfera degna delle più grandi maratone internazionali.

Tappe del ‘Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026’

La corsa verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si accende di emozione, partecipazione e simboli condivisi con il progetto Cuori Olimpici.

Di seguito le tappe del viaggio.

9 marzo BRESCIA ‘BAM – Brescia Art Marathon’

L’iniziativa comprende percorsi di tre diverse distanze (42km, 21km, 10km) con partenze e arrivi in centro storico, percorsi completamente cittadini, scorrevoli e ben tutelati. FAMILY WALKING – 5 Km in centro storico: camminata solidale di 5 km per famiglie e i loro bambini nel cuore della città. TOMORROW RUNNERS: corsa ludico motoria per bambini delle classi IV e V della scuola primaria.

30 marzo PAVIA ‘CorriBattaglia di Pavia 2025’

Corsa competitiva (inserita nel calendario regionale FIDAL) e non competitiva (aperta a tutti) sul percorso dei luoghi della Battaglia di Pavia per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dall’evento.

5-6 aprile MILANO ‘Correre insieme per la Lombardia – Milano Marathon e Family Run’

La maratona più veloce d’Italia accoglierà oltre 35.000 partecipanti. La Family Run è prevista il giorno antecedente la Milano Marathon e si snoda lungo un percorso di 3 km.

9-10-11 maggio LODI ‘XIX Laus open games’

Regionali e interregionali Special Olympics di: atletica leggera, triathlon, badminton, beach volley,

ginnastica artistica e ritmica per atleti con e senza disabilità intellettiva.

17-18 maggio CREMONA ‘La Grande Festa del Fiume Po’

L’evento ha luogo nel suggestivo parco del fiume Po di Cremona, creando momenti di incontro, confronto, approfondimento e svago per cittadinanza e visitatori, immersi nella splendida biodiversità della riva del grande fiume.

7 giugno MANTOVA ’50° MINCIOMARCIA’

Camminata non competitiva per le vie del centro di Mantova, storica stracittadina giunta quest’anno alla sua 50ª edizione.

5 luglio VARESE ‘È VA con il cuore’

Il Sacro Monte di Varese spettacolo diffuso con interventi musicali alla stazione di valle, alla stazione di monte della funicolare e alla terrazza sopra la statua del Mosè in cima alla Via Sacra.

Durante la giornata saranno proposti al pubblico due percorsi sportivi:

1) turistico-sportivo dal Sacro Monte di Varese alla Schiranna (lago di Varese);

2) naturalistico-sportivo del Lago di Varese.

30 agosto LECCO ‘Lecco Ama la Montagna – Alla scoperta dei Piani d’Erna’

Quest’anno si celebrano i 100 anni della posa della croce sul Resegone. Saranno proposte attività alla scoperta della natura, della cultura e della storia del territorio grazie alla presenza di guide esperte.

4-7 settembre MONZA ‘Monza fuori GP 2025 – Cuori Olimpici’

Monza FuoriGP è l’evento che accoglie i visitatori e gli appassionati del motorsport. Prevista l’organizzazione di tour guidati per scoprire le principali attrazioni di Monza, pensati per integrare l’esperienza del Monza Fuori GP con una dimensione culturale e turistica.

20-21 settembre BERGAMO ‘Millegradini 2025’

Millegradini è un evento caratterizzato da una camminata culturale che si snoda attraverso Città Alta e Città Bassa, tramite le suggestive scalette che uniscono i due livelli della città.

8-9 novembre SONDRIO ‘Sondrio città del vino – Wine trail family’

La ‘Valtellina Wine Trail’ è una gara che unisce sport ed enogastronomia fra i coloratissimi vigneti arroccati sui terrazzamenti dei muretti a secco e gli antichi borghi della media Valtellina, attraversando le più prestigiose cantine della Valle.

7 dicembre COMO ‘Como Lake Half Marathon’

Manifestazione podistica inserita nel calendario FIDAL, a carattere agonistico e non agonistico, sulla distanza della mezza maratona.

Lombardia Style: un patrimonio che resta

Il circuito dei ‘Cuori Olimpici’ si intreccia anche con ‘Lombardia Style’, il marchio regionale di promozione turistica che racconta al mondo l’essenza della Lombardia, fatta di qualità, innovazione e autenticità.