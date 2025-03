Regione Lombardia mette in campo ulteriori 10 milioni euro per la riqualificazione di oltre 330 alloggi Aler sfitti a Milano e provincia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Il piano di riqualificazione degli alloggi Aler

Nello specifico, la Regione ha ripartito 5 milioni di euro per interventi da effettuare quest’anno e 5 milioni per il prossimo anno. “Si tratta di uno sforzo supplementare importante – ha sottolineato l’assessore Franco – che ci consente di proseguire con determinazione sulla strada della riqualificazione e riassegnazione degli alloggi sfitti, che fin dal mio insediamento ho individuato come obiettivo primario della ‘Missione Lombardia‘, il piano di rilancio delle politiche abitative regionali“.

Franco: nell’ultimo triennio recuperati 7mila alloggi Aler

“Stiamo moltiplicando l’impegno – ha proseguito Franco – per dare risposte concrete alle necessità abitative. Considerando l’accelerazione a partire dal 2023, nel triennio 2022 – 2024 a livello lombardo sono stati recuperati circa 7.000 alloggi Aler. Stanziamo fondi, monitoriamo l’andamento dei cantieri e lavoriamo per snellire e velocizzare sempre più la procedura amministrativa strettamente connessa alle assegnazioni. A questo si aggiungono i sopralluoghi sempre più frequenti per verificare di persona le diverse situazioni: il dialogo con gli operatori del settore e coi residenti è fondamentale per capire nel concreto lo stato di fatto e instaurare un clima di fiducia”.