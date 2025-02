“L’elezione di Daniela Fumarola rappresenta un’importante tappa per il sindacato e per il mondo del lavoro in Italia. In Lombardia, il rapporto con la CISL è sempre stato caratterizzato da un dialogo costruttivo e da una collaborazione solida e concreta a favore dei lavoratori e del tessuto produttivo della nostra regione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l’elezione di Daniela Fumarola a Segretaria Generale della CISL.

Un ringraziamento al segretario uscente Luigi Sbarra

Il presidente Fontana ha voluto inoltre esprimere apprezzamento al segretario uscente Luigi Sbarra per il lavoro svolto fino ad oggi alla guida del sindacato: “il suo operato ha rafforzato il ruolo della CISL come interlocutore autorevole e responsabile”.