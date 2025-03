Dazi USA agricoltura, Beduschi: tuteliamo eccellenze Lombardia

È partita dall’ICE (Istituto per il commercio estero), dal delicato e attuale tema dei dazi annunciati del presidente USA, la missione istituzionale in territorio americano dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi. Si tratta, infatti, di un ‘capitolo’ che interessa molto anche il settore dell’agricoltura lombarda.

Dazi USA agricoltura, bilaterale Lombardia-ICE

In un incontro bilaterale nella sede dell’ICE di New York, l’assessore Beduschi si è confrontato sul tema dazi, soprattutto per quanto riguarda le produzioni enogastronomiche lombarde che sono assolute eccellenze e conosciute ed esportate in tutto il mondo, con il direttore dell’ICE, Erica Di Giovancarlo.

Oltre alla questione dei dazi, l’assessore ha affrontato altri temi rilevanti. Uno di questi è il potenziamento della collaborazione con ICE, con l’obiettivo di supportare i consorzi più piccoli, che hanno meno risorse per affacciarsi ai mercati internazionali, facilitando così il loro ingresso negli Stati Uniti.

Pensando a Vinitaly

Un altro punto centrale è stato Vinitaly. L’assessore ha chiesto a ICE di impegnarsi nell’organizzazione di una qualificata presenza di buyer statunitensi, che visiteranno la fiera. In particolare, saranno promossi incontri tematici presso il Padiglione Lombardia, per far conoscere e valorizzare il sistema vinicolo lombardo.

Beduschi: incontro molto proficuo

“L’incontro con ICE a New York – dichiara l’assessore Beduschi – è stata un’ottima occasione per rafforzare la collaborazione e affrontare il tema dei dazi, una delle principali preoccupazioni per il mondo produttivo, in particolare italiano”. “Dai colloqui – continua – è emersa una prospettiva di grande attenzione: grazie agli ottimi rapporti diplomatici costruiti dal nostro Paese con il Governo Meloni e alle caratteristiche di eccellenza dei prodotti italiani e lombardi, il nostro sistema potrebbe affrontare questa sfida con successo. I prodotti di qualità, destinati a una nicchia meno sensibile alle variazioni di prezzo, potrebbero persino trovare nuove opportunità in un mercato complesso come quello americano. Il tema è delicato, desta preoccupazione nel sistema produttivo italiano, e per questo anche grazie all’incontro avuto cercheremo di monitorare la situazione in tempo reale”.

Al lavoro su rapporti ICE New York e mondo dei consorzi

“Abbiamo poi discusso – aggiunge l’assessore lombardo – di una proficua collaborazione tra ICE New York e il mondo dei consorzi, con particolare attenzione ai piccoli produttori, che Regione Lombardia vuole supportare nell’accesso al mercato statunitense, strategico e ricco di opportunità. Abbiamo delineato una serie di iniziative che prevedono un meccanismo di formazione e un modello di collaborazione tra Regione Lombardia e ICE, per mettere in contatto l’enorme domanda americana – quantitativa e qualitativa – con l’eccellenza dell’offerta lombarda”.

La disponibilità dell’ICE

“ICE – conclude l’assessore Beduschi – si è reso disponibile a lavorare con noi per accompagnare i produttori verso questo mercato, valorizzando la qualità che da sempre contraddistingue le nostre imprese. In questo percorso rientra anche l’organizzazione di eventi mirati, con la presenza di buyer americani nei nostri territori, affinché possano conoscere da vicino la diversità e il valore delle nostre produzioni DOP e IGP anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Regione Lombardia, con il supporto di ICE, guiderà una delegazione di buyer e rappresentanti diplomatici statunitensi all’interno del nostro sistema produttivo, creando così nuove opportunità per il Made in Italy e per il comparto lombardo”.