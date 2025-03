Regione Lombardia mette a disposizione oltre 5 milioni di euro per sostenere progetti culturali in tutti i territori. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato i criteri per l’assegnazione di contributi regionali – attraverso l’Avviso Unico Cultura – a progetti proposti dai soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle attività culturali.

Il sostegno a progetti culturali su tutti i territori di Regione Lombardia

“Proseguiamo il nostro impegno concreto – ha sottolineato l’assessore Caruso – a favore di associazioni, siti e istituzioni lombarde attive nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Lavoriamo per diffondere cultura nei territori, in particolare nelle aree che presentano un’offerta culturale limitata. L’obiettivo è coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione, compresi i giovani e gli anziani”.

Valorizzazione di musei, biblioteche e archivi, parchi e cinema

“Le risorse che mettiamo in campo – ha proseguito Caruso – ci consentono di sostenere progetti per la promozione e la valorizzazione dei musei, delle biblioteche e degli archivi storici, dei parchi archeologici non statali, dei cinema e degli spettacoli dal vivo, del nostro patrimonio immateriale e linguistico, degli itinerari e dei cammini culturali”.

Associazioni culturali, progetti volti a promuovere le tradizioni lombarde

“La Lombardia – ha evidenziato Caruso – vanta uno straordinario panorama di istituti e associazioni culturali che custodiscono e promuovono le tradizioni lombarde, la storia, la lingua e la cultura. L’Avviso Unico Cultura è rivolto anche a loro: un modo per premiare e sostenere, con fondi tangibili, chi lavora in modo appassionato e disinteressato per il territorio”.

Il sostegno della Lombardia anche per progetti culturali legati a Milano Cortina 2026

“I finanziamenti – ha detto Caruso – potranno essere destinati anche a progetti culturali collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026“.

Chi può accedere al contributo

Possono accedere ai contributi regionali, attraverso un avviso unico per la selezione di progetti, i seguenti soggetti: Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale.

La suddivisione dei 5 milioni di euro

Le risorse per la concessione dei fondi ammontano complessivamente a 5.050.000 euro, suddivisi nei seguenti ambiti:

– 1.100.000 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale;

– 700.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;

– 1.850.000 euro per la concessione di contributi a favore di musei, archivi, biblioteche e catalogazione;

– 700.000 euro per la concessione di fondi per investimenti in conto capitale relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo;

– 700.000 euro per la concessione di contributi per patrimonio culturale.