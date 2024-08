Grazie al Bando DeMO saranno cofinanziati altri quattro nuovi progetti inerenti ai settori della Moda e del Design con eventi che si svolgeranno a settembre a Milano. Le iniziative permetteranno ad un ampio pubblico di partecipare a laboratori, talk e dibattiti, esperienze di realtà aumentata, oltre che ad assistere a dimostrazioni dal vivo.

Il bando

Bando DeMo di Regione Lombardia, approvato su proposta dell’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, finanzia con un contributo a fondo perduto, eventi di promozione nei settori design e/o moda da svolgersi nelle annualità 2024 e 2025.

Moda e design contribuiscono ad immagine attrattiva della nostra regione

Soddisfatta del successo dell’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, l’assessore. “La Moda e il Design – commenta Mazzali – sono tra i settori che più di altri nell’immaginario collettivo incarnano il ‘saper fare’ e lo stile lombardo. Sia a livello nazionale, che internazionale. Promuovere eventi e iniziative in questi settori significa quindi anche rilanciare un’immagine attrattiva della nostra Regione. Patria di eccellenze manifatturiere e creatività”.

I nuovi progetti finanziati

Il primo progetto finanziato, intitolato ‘Scarpe d’Autore’, è stato presentato da MY WAY S.A.S. Quest’ iniziativa si terrà il 12 settembre nel cuore di Milano. Offrirà ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino la maestria degli artigiani calzaturieri di Vigevano. Attraverso una serie di laboratori interattivi e dimostrazioni dal vivo, sarà possibile apprezzare l’arte della creazione delle scarpe di alta moda. Evidenziando altresì l’integrazione tra tecnologie moderne e tradizioni locali.

‘MYCOSPHERE’, proposto da POLO SUR, si terrà dal 24 al 26 settembre. Esplorerà il potenziale dei funghi come materiale ecosostenibile. Nonchè modello per un’economia circolare. MYCOSPHERE unisce moda, design ed ecologia. Contribuendo a rilanciare Milano come capitale della rivoluzione green nel settore. Saranno organizzati laboratori sull’uso del micelio per creare tessuti innovativi, seminari su come integrare i materiali fungini nei processi di design. Inoltre, discussioni sulle pratiche di sostenibilità nell’industria della moda.

La terza iniziativa s’intitola ‘ETHMilano 2024’ ed è promosso da WEB3MI S.R.L. Quest’evento, previsto per il 26 e 27 settembre, si concentrerà sulla contaminazione tra moda, design e tecnologia. Tra le iniziative, spiccano le applicazioni di digital fashion come Wov Lab, che permette di dotare i capi di un autentico passaporto digitale. E la creazione di abiti digitali in realtà aumentata, offrendo un’esperienza di prova virtuale altamente realistica. Inoltre, un’esposizione di AI Art sensibilizzerà il pubblico su temi ambientali e sul cambiamento climatico attraverso opere create con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Infine, ‘TI ODIO MILANO TI AMO’, organizzato da NSS MAGAZINE SRLS, si terrà dal 16 al 22 settembre durante la Milano Fashion Week. L’evento trasformerà Piazza Buozzi con un’edicola temporanea, esplorando la trasformazione del rapporto tra moda, design e media. Celebrando il patrimonio delle riviste di moda del passato e il loro ruolo fondamentale nell’editoria e nella diffusione delle tendenze. Attraverso talk e dibattiti, verrà approfondita l’evoluzione dei magazine di moda, la loro digitalizzazione e la sostenibilità.

A supporto di innovazione e sostenibilità

“Regione Lombardia – conclude Mazzali – è orgogliosa di supportare queste iniziative che promuovono l’innovazione e la sostenibilità. Valorizzando al contempo il ricco patrimonio culturale e industriale del territorio lombardo”.

Beneficiari

I beneficiari della misura sono soggetti privati in forma di impresa, o associazione o fondazione. Sono escluse le persone fisiche. Ciascun soggetto può ottenere il contributo per una sola iniziativa o evento in ciascuna annualità. Finora sono stati finanziati 27 progetti.

Dotazione economica

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it entro il 45° giorno prima della data di inizio dell’evento/iniziativa e nel dettaglio: per l’anno 2024, dalle ore 10 del 27 febbraio 2024 alle ore 12 del 16 ottobre 2024 per eventi/iniziative dal 12 aprile 2024 al 30 novembre 2024 (data ultima di possibile conclusione dell’iniziativa/evento). Per l’anno 2025: dalle ore 10 del 17 ottobre 2024 alle ore 12 del 16 ottobre 2025 per eventi/iniziative dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025 (data ultima di possibile conclusione dell’iniziativa/evento).