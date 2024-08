‘Collabora e Innova’, bando da 100 milioni per modernizzare prodotti

Il nuovo bando ‘Collabora e Innova’ intende promuovere relazioni tra imprese, università e centri di ricerca. L’obiettivo pincipale è infatti la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio. Tutto ciò per favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo. ‘Collabora & Innova’, alla sua prima edizione, è infatti l’evoluzione del precedente ‘Call Hub’, ed ha uno stanziamento di 100 milioni di euro. Il bando è stato illustrato dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia Alessandro Fermi.

‘Collabora e Innova’, bando per investimenti strategici

“La misura – spiega l’assessore – finanzia progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati nell’ambito di collaborazioni tra Pmi, grandi imprese e organismi di ricerca. L’obiettivo è favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo. Abbiamo deciso di darne comunicazione con ampio anticipo rispetto alla data di apertura del bando proprio affinché le imprese possano prepararsi per tempo. È uno strumento studiato per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze. L’obiettivo è avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee”.

Innovazione e ricerca a servizio della competitività del territorio

“Questo bando – aggiunge Fermi – sarà fondamentale anche per sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni e favorire la crescita competitiva. Questo è possibile attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione, come deve essere nel Dna della Lombardia. La Regione ha infatti previsto tra i suoi obiettivi l’incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione. Individuate le specifiche macrotematiche in cui concentrare le risorse finanziarie. Previste, tra le altre, la messa in campo di azioni finalizzate all’incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo,. Sono comprese anche quelle destinate alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali”.

Il finanziamento

I progetti dovranno essere realizzati da partenariati composti da un minimo di tre fino a un massimo di otto partner con almeno una sede in Lombardia. L’attività di ricerca e sviluppo deve preveder, inoltre, un ammontare di almeno 3.500.000 di euro. È possibile ricevere un finanziamento massimo di 5.000.000 per progetto. Potranno quindi essere finanziati anche grandi progetti, quelli cioè del valore totale di circa 10 milioni di euro, considerato il contributo erogabile. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto che coprirà i costi di progetto al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese e al 40% per grandi imprese ed organismi di ricerca.

Candidature fino al 28 novembre 2024

“In questi mesi – conclude l’assessore – i nostri interlocutori hanno espresso una grande aspettativa rispetto a questo bando. Ci auguriamo quindi sia riflessa nella qualità delle proposte. Le imprese e gli enti di ricerca potranno infine presentare le loro proposte dall’8 ottobre al 28 novembre sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’”.