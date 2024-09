Design e moda: nuovi progetti finanziati dal bando Demo

Grazie al Bando DEMO della Regione Lombardia saranno cofinanziati due nuovi progetti legati ai settori della Moda e del Design, che si terranno a settembre, rispettivamente a Mantova e Milano. Questi eventi offriranno a designer emergenti e scuole di moda e design l’opportunità di partecipare a talk, dibattiti, performance all’aperto e competizioni.

Fashion culture-Mantova

Il primo progetto, ‘Fashion Culture-Mantova’, si propone di unire arte, danza, storia, gastronomia, moda e design. Offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella città di Mantova il 16 e 17 settembre. Organizzato dalla boutique online Bernardelli, l’evento include un tour guidato attraverso i principali luoghi storici di Mantova, come Palazzo Ducale, Palazzo D’Arco e Palazzo Te. Il momento culminante sarà un’installazione artistica di moda e design, in collaborazione con Pierre Louise Masha. Coinvolgerà 20 ballerini della Scuola Danza Genovesi, vestiti con capi creati da designer emergenti. Le performance si svolgeranno nel cuore del centro storico, combinando innovazione e design contemporaneo.

L’iniziativa prevede anche la creazione di una ‘Mappa Artistica e Gastronomica’ di Mantova, che metterà in luce le eccellenze culinarie e artistiche della città, promossa grazie al coinvolgimento di influencer. Questo approccio mira a valorizzare il tessuto economico e culturale locale, ampliando la visibilità della città e attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Rehub Fashion Challenge / contest & pop-up events

Il secondo progetto finanziato, ‘Rehub Fashion Challenge / Contest & Pop-up Events’, è presentato da Argo Società Cooperativa e si articola in due fasi. Dal 17 settembre al 31 ottobre l’iniziativa si concentrerà su eventi dedicati ai designer emergenti di livello internazionale, che potranno confrontarsi con scuole di moda e design come NAD, NABA e IED. La seconda fase vedrà lo svolgimento della ‘Rehub Fashion Challenge’, una competizione in cui i designer selezionati saranno giudicati da una giuria durante un evento finale, con la possibilità di esporre le loro creazioni. La selezione dei partecipanti sarà diffusa attraverso campagne di comunicazione online, raggiungendo target specifici.

Lombardia: un primato nel design e nella moda

“La Lombardia è riconosciuta a livello globale come un polo di eccellenza nei settori della moda e del design – afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda -. Non solo Milano ospita eventi di rilievo internazionale come la Fashion Week e la Design Week, che attirano ogni anno migliaia di visitatori e operatori del settore da tutto il mondo, ma la nostra regione vanta una tradizione manifatturiera che affonda le radici nella storia. E si evolve costantemente grazie all’innovazione e alla creatività. Questo primato – prosegue Mazzali – si traduce in una vera e propria locomotiva per l’economia lombarda. Generando ricadute significative non solo in termini di business, ma anche di attrattività turistica e visibilità internazionale”.

La Fashion Week di Milano, infatti, è uno degli appuntamenti più attesi nel calendario mondiale della moda. Ospita filate e presentazioni che dettano le tendenze per le stagioni successive. “Non parliamo solo di grandi nomi del fashion system – continua l’assessore – ma anche di nuove generazioni di designer che trovano in Lombardia il terreno fertile per esprimere il loro talento. La nostra regione si impegna costantemente a sostenere questo ecosistema creativo, offrendo piattaforme come il Bando DEMO per stimolare l’incontro tra innovazione e tradizione.”

La Design Week

Allo stesso modo, la Design Week di Milano rappresenta un faro nel mondo del design. Capace di coinvolgere professionisti e appassionati da ogni angolo del pianeta. “Milano si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Qui architettura, design industriale e arte si fondono per dare vita a progetti visionari che influenzano il modo in cui viviamo e lavoriamo – sottolinea Mazzali –. Promuovere eventi legati a moda e design significa consolidare ulteriormente la reputazione della Lombardia come hub di creatività e innovazione. Non solo a livello italiano, ma anche internazionale.”

“L’obiettivo – conclude Mazzali – è continuare a investire in questo patrimonio di conoscenze e competenze. Rendendo la Lombardia una destinazione di riferimento per chiunque voglia essere all’avanguardia nei settori della moda e del design. Settori strategici che contribuiscono a rafforzare la nostra identità culturale e il nostro posizionamento nel panorama globale.”

Il Bando

Il Bando DEMO, approvato su proposta dell’assessore Barbara Mazzali, prevede contributi a fondo perduto per eventi di promozione nei settori del design e della moda, da svolgersi nel biennio 2024-2025. I beneficiari includono imprese, associazioni e fondazioni, escludendo le persone fisiche. Finora, sono stati finanziati 29 progetti, con una dotazione complessiva di 1 milione di euro.

Come partecipare

Le domande di partecipazione devono essere presentate online sulla piattaforma Bandi e Servizi della Regione Lombardia rispettando le scadenze per ciascuna annualità. Per il 2024, sarà possibile fare domanda dal 27 febbraio al 16 ottobre 2024. Mentre, per il 2025, dal 17 ottobre 2024 al 16 ottobre 2025.