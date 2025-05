Un anno fa, l’8 maggio 2024, il grave fatto di cronaca con il ferimento di Christian Di Martino, poliziotto di 35 anni, accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, mentre cercava di bloccare un extracomunitario irregolare che, verso mezzanotte, lanciava pietre contro i treni e le persone, all’altezza del binario 12. A dodici mesi di distanza da quella notte, quella storia – con al centro il Trauma Team dell’ospedale Niguarda, protagonista di un eccezionale intervento di assoluta emergenza – è diventata un podcast sul canale ‘Ascolta la Lombardia’ di Spotify. Le voci della professoressa Stefania Cimbanassi e del dottor Michele Altomare fanno rivivere i momenti più drammatici e il lavoro straordinario di chi, come il Trauma Team, ogni giorno è in prima linea per salvare la vita affrontando casi delicatissimi.

Il lieto fine per Di Martino con il Trauma Team raccontato nel podcast

Una vicenda che ha avuto un lieto fine, con Christian Di Martino decorato della Medaglia d’oro al Valor Civile e premiato con un riconoscimento ufficiale dalla Regione Lombardia.

“Prosegue in questo modo – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione – un percorso mirato a dar spazio a strumenti come i podcast, fin qui poco utilizzati dalle istituzioni. È questa l’occasione per rinnovare, anche a nome del presidente Attilio Fontana e dell’intera Giunta, un sentito ringraziamento a Christian Di Martino e al Trauma Team di Niguarda”.