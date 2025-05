Formazione e orientamento come elementi chiave per permettere agli studenti di andare incontro alle loro inclinazioni e valorizzare al meglio il loro talento. Questo il tema chiave dell’intervento dell’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi che, a Milano, ha partecipato alla presentazione del nuovo hub ‘JoinUs Milano’, promosso dall’ente di formazione professionale Galdus con il sostegno di una rete di scuole, imprese e altri attori del settore. La struttura si trova in via Pompeo Leoni (zona Bocconi).

Tironi: nuovo hub formazione di Milano mette al centro i giovani

“Orientare i giovani verso percorsi di crescita personale, scolastica e professionale – ha sottolineato Tironi – è una delle missioni fondamentali di Regione Lombardia, perché crediamo che ogni ragazza e ogni ragazzo debbano avere l’opportunità di scoprire e valorizzare il proprio talento. L’hub JoinUs Milano rappresenta un modello innovativo, che mette al centro le persone, i loro sogni e le competenze necessarie a trasformarli in realtà. Nei prossimi mesi Regione Lombardia sarà ancora più vicina ai giovani con una nuova misura a sostegno dell’orientamento, della formazione e dell’incontro tra scuola e mondo del lavoro insieme al mondo del terzo settore”.

Uno spazio polifunzionale per l’orientamento

Nello specifico, JoinUs è uno spazio polifunzionale che vuole accompagnare i giovani nel percorso di crescita scolastica, professionale e personale. Grande attenzione viene riservata alla cultura del lavoro come strumento per contrastare stereotipi e pregiudizi, far conoscere correttamente mestieri e settori del futuro, fornire elementi che rendano i giovani capaci di orientarsi verso scelte coerenti con le loro potenzialità e con le reali esigenze del mercato del lavoro. Tra le iniziative promosse dal centro ci sono laboratori orientativi, workshop tematici e incontri con professionisti, open day e visite guidate per le scuole e attività di ri-orientamento per chi è in difficoltà con il percorso scolastico/formativo già intrapreso.

I dati sulla dispersione scolastica

Secondo gli ultimi dati di Regione Lombardia il tasso regionale di dispersione scolastica si attesta al 9,9%, ovvero circa 259.300 ragazzi considerando il numero di iscritti a scuole secondarie nell’anno scolastico 2024-2025 in Lombardia. A questi numeri si aggiungono quelli degli studenti che, dopo aver frequentato uno o più anni di scuola superiore, si accorgono di aver scelto il percorso errato: negli ultimi due anni sono stati oltre 1.400 i giovani milanesi provenienti da licei, istituti tecnici, professionali e IeFP che si sono rivolti alla sola realtà di Galdus alla ricerca di una verifica della propria scelta e di ri-orientamento. JoinUs nasce proprio per contrastare la dispersione scolastica e accompagnare i giovani a intraprendere percorsi di successo e di soddisfazione in linea col mercato del lavoro in costante evoluzione.

Montrone (Galdus): orientamento come percorso continuo

All’evento di presentazione erano presenti anche Diego Montrone, socio fondatore e presidente di Galdus Formazione; Walter Bianchi, Presidente di Umana Forma; Sabina Belli, amministratore delegato del gruppo Pomellato; Alberto Molinari, general manager di Puratos Italia.

“Il nostro territorio è spesso ricco di opportunità non conosciute – ha sottolineato Montrone – JoinUs nasce per far conoscere correttamente mestieri e settori del futuro, fornire elementi che renderanno i giovani capaci di orientarsi verso scelte di soddisfazione, coerenti con le loro potenzialità e desideri e in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro. Un supporto all’orientamento non può essere quindi circoscritto al momento che precede la scelta scolastica o professionale ma dev’essere un percorso continuo sostanziato da una didattica orientativa”.

JoinUS, da novembre 2024 oltre 120 eventi

Da novembre 2024, lo spazio JoinUs ha già ospitato 120 eventi di orientamento che hanno visto la partecipazione di oltre 1.700 studenti provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e provincia.