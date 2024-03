Ferrovie Nord celebra il mito di Diabolik con una mostra alla stazione Cadorna di Milano e con la pubblicazione di un fumetto speciale. Il celebre personaggio, creato nel 1962 dall’editrice Angela Giussani è protagonista di una storia ambientata proprio nel famoso snodo ferroviario del capoluogo lombardo.

Una scelta non casuale: la nascita di Diabolik è infatti legata a doppio filo alla storia delle Ferrovie Nord. In particolare alla stazione di Milano Cadorna.

Proprio dall’osservazione dei pendolari che salivano e scendevano dal treno, Angela Giussani prese infatti spunto per creare un fumetto tascabile per adulti. L’obiettivo era infatti quello di leggerlo nel tragitto per arrivare nel centro di Milano dalle località servite dalle linee delle Ferrovie Nord.

Diabolik in mostra alla stazione di Cadorna

Allo WOW Spazio Fumetto di Milano sono intervenuti gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), Claudia Maria Terzi, (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Francesca Caruso (Cultura).

Presenti anche Fulvio Caradonna, presidente Ferrovie Nord, Andrea Gibelli, presidente Fnm, Mario Gomboli, direttore editoriale Astorina, Gianni Bono, storico del fumetto, Riccardo Nunziati, disegnatore Diabolik e Luigi Bona, direttore WOW Spazio Fumetto, Museo del Fumetto.

Stazioni sempre più vive

“Questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Lucente – dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nel rendere le stazioni sempre più vive, dinamiche e non unicamente luoghi di passaggio, dove affrettarsi per prendere un treno. Prima l’installazione dei totem Openstage, colonnine che permettono a giovani musicisti di esibirsi con l’utilizzo di una semplice app; ora, ecco la realizzazione di una mostra dedicata a Diabolik, con statue, pannelli e oggetti all’interno della stazione. Un percorso che declina l’aggregazione e la condivisione come elementi virtuosi per avvicinare i cittadini al sistema della mobilità in maniera differente e coinvolgente. Il treno per Regione Lombardia e FerrovieNord non è un mero mezzo di trasporto, ma assume un valore culturale e ludico. A dimostrazione che il trasporto pubblico locale fa parte della nostra quotidianità e va vissuto anche e soprattutto in maniera positiva”.

Diabolik è legato a Ferrovie Nord

“Queste iniziative – ha detto l’assessore Terzi – rappresentano un’occasione per celebrare il mito di Diabolik, un personaggio iconico la cui nascita è legata a doppio filo alla storia di Ferrovie Nord. L’idea dell’editrice Angela Giussani era infatti quella di creare un fumetto per intrattenere i viaggiatori che dalle città e dai paesi della Lombardia arrivavano a Milano a bordo dei convogli. Come Regione Lombardia il nostro impegno costante è quello di rendere sempre più efficiente il sistema ferroviario locale attraverso un continuo miglioramento del sistema infrastrutturale e la fornitura di convogli moderni e sostenibili. Il tutto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini”.

Un fumetto che ha fatto cultura

“Diabolik – ha sottolineato l’assessore Caruso – è un fumetto che ha fatto cultura entrando a far parte dei ricordi di generazioni di lettori. Una scommessa editoriale, rivelatasi vincente, ispirata dai viaggiatori che affollavano la stazione Cadorna di Milano. Il binomio cultura-trasporti ha contribuito alla nascita di un’icona: un romanzo illustrato a fumetti, una forma di intrattenimento per rendere più piacevole il tragitto dei pendolari verso i luoghi di lavoro. Quella di Angela Giussani è una meravigliosa storia italiana e molto, molto lombarda che continua a conquistare un pubblico senza età”.

Date e orari

La mostra aprirà lunedì 25 marzo e terminerà il 24 aprile. Sarà inoltre possibile ricevere la propria copia gratuita dell’albo speciale ‘Diabolik e il segreto di Cadorna’ (disponibile fino a esaurimento).

Per accedere agli spazi dedicati alle due iniziative, alla stazione Cadorna, è necessario effettuare una prenotazione online a questo link. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19. Negli stessi orari sarà possibile ritirare la pubblicazione.