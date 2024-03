Pioltello/MI, inaugurato un nuovo edificio Aler con alloggi per 39 famiglie

Inaugurato in via La Malfa a Pioltello (MI) un nuovo edificio Aler con alloggi per 39 famiglie, grazie a un investimento di 5 milioni di euro cofinanziato da Regione Lombardia e Stato.

Al taglio del nastro, con la simbolica cerimonia di consegna delle chiavi, ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, insieme al presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi, e al sindaco, Ivonne Cosciotti.

L’intervento

La nuova costruzione ospiterà temporaneamente in 29 alloggi i cittadini fragili in carico al Comune che attualmente risiedono in Villa Opizzoni, struttura interessata da un intervento di recupero nell’ambito del PNRR. Nel quadro di una convenzione tra Aler e Comune è stata dunque definita l’accoglienza dei nuclei familiari così da consentire la riqualificazione di Villa Opizzoni.

I restanti 10 appartamenti saranno invece assegnati attraverso bandi per Servizi abitativi pubblici di prossima pubblicazione.

Franco: capacità concreta di dare risposte

“Questa nuova realizzazione – ha sottolineato l’assessore Franco – è un segno tangibile della capacità di dare risposte alle necessità dei cittadini e del territorio. Un esempio di concretezza e di collaborazione proficua tra enti. Questa iniziativa è un effetto della ‘Missione Lombardia’, il cambio di passo che la Regione sta attuando per la rigenerazione abitativa e sociale: monitorare l’andamento dei lavori, sbloccare e accelerare i cantieri è parte integrante del cambiamento che stiamo imprimendo”.

Soluzioni al fabbisogno abitativo

“Con questo intervento – ha proseguito Franco – aumentiamo gli alloggi pubblici disponibili a Pioltello offrendo soluzioni al fabbisogno abitativo. Si tratta di appartamenti nuovi, belli, confortevoli e che garantiscono efficientamento energetico. Regione Lombardia c’è e lavora ogni giorno per mettere a terra le risorse e ottenere risultati come questo a beneficio della comunità”.