Salute, Fontana a ‘Direzione nord’: cittadino lombardo sempre al centro

Definire un nuovo sistema sanitario che guardi al futuro e ponga al suo centro il cittadino, il personale sanitario e introduca modalità più sostenibili per i pazienti che si recano presso gli ospedali per ricevere cure. Un occhio di riguardo meritano le novità introdotte dalla digitalizzazione, e in particolare, il ruolo insostituibile della telemedicina. Questi i temi affrontati nel corso della 19ª edizione di ‘Salute Direzione Nord‘, all’interno della rassegna ‘Direzione Nord’ che si è svolta al Palazzo delle Stelline a Milano.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e numerosi esponenti della Giunta regionale. Tra questi il vicepresidente e assessore al Bilancio, Marco Alparone, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente e Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Il presidente Fontana: cittadini lombardi al centro della nostra azione

“Da sempre il cittadino lombardo è al centro della nostra attenzione – ha detto il governatore – anche e soprattutto in materia di sanità. La Lombardia è ripartita, dopo il periodo terribile che tutti ricordiamo, e stiamo valutando le migliori soluzioni da adottare per offrire risposte certe e in tempi ragionevolmente rapidi alle domande di sanità. In questo quadro, assumono importanza le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per la sua attuazione abbiamo realizzato le Case e gli Ospedali di comunità. Siamo consapevoli”.

Facendo eco alle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto ai lavori, il presidente Fontana ha condiviso la sua opinione in merito alla necessità di armonizzare le norme e “semplificare le leggi per consentire alle Regioni di lavorare“.

“Il problema vero – ha sottolineato Fontana – è che non possiamo andare avanti in questo modo. Serve infatti il coraggio di affrontare una riforma di questo genere per semplificare il sistema. Il mondo sta andando a una velocità ipersonica e noi non possiamo andare con il treno a vapore. L’Autonomia sarebbe una strada per rendere più snelli i processi. Il tempo – ha concluso il governatore lombardo – sta scadendo e si devono velocizzare i procedimenti“.

Vicepresidente Alparone: partenariato pubblico privato nostra eccellenza per dare risposte ai cittadini

“Grazie alla mia delega – ha evidenziato il vice presidente Alparone – mi occupo di risorse e sono proprio le risorse a raccontare quello che possiamo fare per i nostri cittadini. Il tema pubblico privato rappresenta sicuramente un’eccellenza, è la storia del nostro territorio in sanità, ma vuol dire anche condivisione di responsabilità. Oggi – ha proseguito – noi abbiamo da fare quello che io chiamo l’ultimo miglio‘. Questo significa fare di queste eccellenze ospedaliere la prossimità su tutti i territori della Lombardia”.

Bertolaso: in sanità scelte più facili con nuova piattaforma

“Entro fine anno i cittadini lombardi avranno un sistema di prenotazione unico che – ha spiegato l’assessore Bertolaso – permetterà di prendere di prendere gli appuntamenti scegliendo ora, giorno e luogo in cui fare la visita medica. L’agenda unica esiste già – ha continuato – ma al momento consente agli operatori di vedere quali sono le possibili alternative presenti sul territorio. Ai cittadini servono risposte e per questo noi vogliamo che questa possibilità sia data direttamente a loro”.

Lucente: interconnessioni ed efficienza

“Regione Lombardia crede in una Regione che sia interconnessa dal punto di vista del trasporto pubblico – ha continuato l’assessore Lucente – e che metta in condizioni i passeggeri di poter viaggiare dalla parte più estrema della regione alla parte centrale dei territori senza nessun problema e avendo a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni in fatto di mobilità. Per noi la parola d’ordine è sostenibilità, da un lato, e, dall’altro puntare su trasporti più efficienti che hanno positivo impatto sulla salute dei cittadini”.

Sottosegretario Magoni: ogni euro speso in sport sono tre euro risparmiati in sanità

“Il presidente Fontana – ha spiegato Lara Magoni a margine del convegno che l’ha vista protagonista insieme al ministro Abodi in video collegamento – ha inserito lo sport come pilastro del suo Piano regionale proprio per la sua capacità di essere trasversale. Lo sport è un linguaggio universale, è un percorso nel quale si lavora in sinergia con tutti gli assessorati. Infatti, se si parte dal benessere, ogni euro speso nello sport sono tre euro risparmiati in sanità. Questo fa capire quando sia fondamentale lo sport nella tutela della salute”.

