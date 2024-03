Agricoltura, Beduschi: ok ministro Lollobrigida su documento revisione Pac

L’assessore della Regione Lombardia ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta il documento strategico presentato in Agrifish dal ministro Francesco Lollobrigida sulla revisione della Pac (Politica agricola comune).

Regione Lombardia in campo per i suoi agricoltori

“L’Unione europea – afferma Beduschi – troppo spesso è stata matrigna per l’agricoltura lombarda. Noi di Regione Lombardia stiamo facendo tutto il possibile per portare avanti un’azione di confronto con la Commissione europea, facendoci portavoce delle voci degli agricoltori sui tavoli di Bruxelles”.

Documento revisione Pac, bene per la Lombardia

“Come detto anche in occasione della visita del ministro a Palazzo Lombardia – aggiunge l’assessore – la Lombardia e il Governo continuano, insieme, il loro pressing per rimettere l’agricoltura al posto che le merita. E, per farlo, si passa proprio dalla revisione della Pac”.

“Grazie al ministro per questo documento che – conclude Beduschi – trova perfettamente d’accordo Regione Lombardia”.