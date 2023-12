“Regione Lombardia ha erogato 190 milioni di euro a circa 25.000 aziende agricole, con gli stanziamenti previsti nell’ambito dell’Anticipo PAC 2023. Un provvedimento importante e atteso che conferma la grande attenzione verso questo settore che, ricordiamolo sempre, riveste in Lombardia un ruolo fondamentale”. Lo annunciano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Anticipo PAC 2023 Regione Lombardia

“Ancora una volta – dichiara l’assessore Beduschi – la Lombardia ha infatti dimostrato ottimi livelli di efficienza e performance grazie al lavoro dell’Organismo Pagatore Regionale. E tutto questo nonostante ci trovassimo nel primo anno della nuova programmazione. Immettiamo liquidità preziosa e particolarmente attesa dai nostri agricoltori, che trovano così un sostegno fondamentale in un momento difficile dal punto di vista economico”.

Contributi per Domanda Unica e anticipi PSR

I contributi erogati dalla Regione comprendono 144.000.000 euro relativi alla Domanda Unica, cui si sommano 45.000.000 di euro di anticipo PSR. Per un totale di quasi 30.000 domande processate.

Anticipo PAC, importanti risorse per aziende

“Con i pagamenti dell’Anticipo Pac – prosegue Alessandro Beduschi – forniamo risorse che le nostre aziende potranno utilizzare non solo per competere sul mercato, ma soprattutto per programmare le loro attività all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e nella diversificazione del loro lavoro, rilanciando gli investimenti”.

“Continuiamo a lavorare – conclude l’assessore Beduschi – in stretto contatto con il mondo dell’agricoltura e con le organizzazioni professionali, che troveranno sempre in Regione Lombardia un interlocutore attento e puntuale, come dimostrato con i fatti anche questa volta”.

Il riparto

Nel dettaglio i fondi erogati, suddivisi per provincia: