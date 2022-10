Continua ‘La Lombardia è dei Giovani’, la tre giorni interamente dedicata a ragazze e ragazzi Under 35, promosso da Regione Lombardia. Questa sera gli incontri in Piazza Città di Lombardia continuano con ‘don Rava’, don Alberto Ravagnani, il ‘prete-influencer’ noto per la sua capacità di comunicare alle giovani generazioni.