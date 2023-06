Donna uccisa a Senago, Fontana: cordoglio Regione, vittime innocenti

Nell’esprimere il cordoglio di Regione Lombardia alla famiglia, ai suoi cari e alla sua comunità, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così il grave fatto di cronaca verificatosi a Senago. “Una preghiera per Giulia e il suo bambino. Vittime innocenti, uccisi da chi avrebbe dovuto proteggerli. Da padre mi unisco al dolore dei genitori, vi sono vicino”.

“Sono vicina all’immensa sofferenza della famiglia e degli amici della povera Giulia, vittima della violenza di genere. Una violenza disumana – ha continuato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – che non ha avuto nemmeno pietà per la vita che la ragazza portava in grembo da oltre sette mesi”.

“Rinnovo il cordoglio di Regione Lombardia a tutti i cari di Giulia e alla comunità di Senago. In questo giorno di dolore voglio però riconfermare che tra le priorità del nostro mandato c’è il contrasto della violenza di genere e che resta quotidiano il nostro impegno a favore della rete dei Centri antiviolenza. Una preghiera per questa giovane ragazza – ha concluso – e per il piccolo che sarebbe nato tra qualche settimana”.