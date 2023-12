Polizia locale, da Regione 2.5 milioni per dotazioni tecnico strumentali

Un totale di 2,5 milioni di euro per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia Locale per l’anno 2024. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Il provvedimento, nello specifico, aggiunge un milione di euro alle somme precedentemente stanziate, pari a 1,5 milioni, sotto forma di cofinanziamento in favore dei comuni in forma singola o associata.

Il cofinanziamento è così ripartito: 600.000 euro alle nuove forme associative, 500.000 euro per ampliamenti di Unioni o associazioni, 500.000 euro per Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane esistenti, 500.000 euro per i Comuni in forma singola e 400.000 euro per le Province e per la Città metropolitana di Milano.

Assessore La Russa: la sicurezza tra le priorità di Regione Lombardia

“La sicurezza sulle nostre strade – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – e nelle nostre città è una priorità di Regione Lombardia. Anche per il 2024, Regione fornirà un contributo concreto alle Polizie locali, garantendo nuovi strumenti e nuovi mezzi, dimostrandosi ancora una volta al fianco degli uomini e delle donne in divisa che ogni giorno sono impegnati sul territorio e ai quali va il mio sentito ringraziamento, in particolar modo in questi giorni di festa”.

“Grazie a questo stanziamento – ha proseguito – sarà possibile l’acquisto di teaser, bodycam e altri strumenti ormai fondamentali per le attività di polizia locale, oltre al rinnovo del parco veicoli a disposizione dei comandi. Per aumentare la sicurezza urbana e tutelare i cittadini servono dotazioni moderne e funzionali che consentano di rendere ancora più efficiente le attività degli agenti”.

Maggiori informazioni al seguente link.