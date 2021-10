Regione Lombardia mette a disposizione di Comuni, Province e Comunità Montane 4,4 milioni di euro per l’acquisto di strumentazione da destinare alla Polizia locale. Le risorse stanziate potranno essere utilizzate anche per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Acquistabili anche apparecchi elettronici per riconoscimento droga e fototrappole

Sarà possibile acquistare anche i taser, importanti strumenti di difesa per gli agenti, oltre a biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, impianti di allarme per la sede dei Comandi, dash cam, bodycam, defibrillatori, fototrappole, sniffer portatili utili per il rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, taser, autovetture, moto, scooter, veicoli per unità cinofila di polizia locale.

Assessore De Corato: bando strumentazione Polizia locale entro fine mese ottobre

“L’avviso pubblico – sottolinea De Corato – sarà disponibile entro la fine di questo mese. Si tratta di misure molto attese dagli enti. I bandi precedenti hanno avuto enorme successo. I fondi stanziati negli anni passati sono stati spesi interamente. Come Regione Lombardia riteniamo molto utile dotare le Polizie locali di nuovi e sempre più tecnologi strumenti a supporto dell’attività. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso queste nuove dotazioni acquistate attraverso i bandi di Regione Lombardia”.

Destinatari

I fondi sono destinati ai Comuni singoli, Comunità Montane e Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano secondo criteri previsti dal bando.

Somme finanziabili

Il finanziamento arriva sino al 90% dei costi del progetto validato. Si va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000.

