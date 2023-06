È aperto il bando Dote Scuola – componente Sostegno Disabili di Regione Lombardia che assegna contributi peralle Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità, nell’anno scolastico 2022/2023.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo grado, con sedi sul territorio regionale, che abbiano tra i propri alunni frequentanti studenti residenti in Lombardia con disabilità certificata.

Il bando rimarrà aperto fino alle ore 12 del 27 luglio 2023.

“Confermiamo la grande attenzione di Regione Lombardia verso il mondo della scuola – ha sottolineato l’ Simona Tironi – in particolare pere, soprattutto, per garantire alle persone con disabilità di frequentare le lezioni e le attività scolastiche contando su tutto quello che serve”.

“Questo contributo regionale fa parte del più ampio pacchetto di misure ‘Dote scuola’ – ha proseguito l’assessore – che include risorse per l’acquisto dei libri di testo, di materiali necessari per la didattica e, anche, forme di premialità per gli studenti più meritevoli”.