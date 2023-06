‘F’ festeggia il compleanno e l’iniziativa ‘Face to Face’ con la Regione

“Tanti auguri per l’undicesimo compleanno del settimanale ‘F’ e in bocca al lupo per ‘Face to Face’, il nuovo progetto editoriale dedicato alla celebrazione dell’unicità delle lettrici e dei loro territori”. Lo afferma Barbara Mazzali, assessore alla Turismo, Moda, Marketing territoriale e Design, che martedì 27 giugno, nella piazza della Regione Lombardia, insieme al presidente Attilio Fontana, ha partecipato ai festeggiamenti del periodico diretto da Luca Dini.

‘F’, un compleanno con il nuovo progetto ‘Face to Face’

“Un piacere – spiega l’assessore Mazzali – ospitare eventi importanti e qualificati. Questi appuntamenti contribuiscono ad animare quella che, giova ricordarlo, è la piazza coperta più grande d’Europa”. “Prodotti editoriali come questi – aggiunge l’assessore regionale – contribuiscono a rendere ancora più attrattiva la nostra Lombardia. E diventano, inoltre, il contenitore ideale per la narrazione di quelle che sono le competenze affidatemi dal presidente Fontana. Ovvero: Turismo, Moda, Marketing territoriale e Design”.

La scelta di Cairo e Dini

“La soddisfazione è ancora più grande – conclude l’assessore Mazzali – perché l’editore Urbano Cairo e il direttore Luca Dini hanno scelto Milano, e in particolare la sede della Regione Lombardia, per dare il via a una serie di appuntamenti che toccherà i luoghi più iconici del nostro Paese”.