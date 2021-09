Stanziati altri 9 milioni di euro per libri e materiale didattico

È stato erogato il contributo di Dote Scuola agli studenti lombardi per l’acquisto di libri e materiali didattici. È rivolto a tutti i ragazzi le cui domande erano risultate ammesse ma non finanziate per l’esaurimento dei fondi statali.

Il finanziamento totale, pari ad ulteriori 9.160.000 euro, è stato possibile grazie allo stanziamento di risorse regionali aggiuntive.

Dote scuola, per tutti gli studenti

“La Giunta regionale ha compito un grande sforzo. Ha saputo infatti offrire risposte concrete a tutte le richieste. In particolare sono stati erogati 46.000 euro in più rispetto agli scorsi anni”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione.

“Questo è un chiaro esempio di come Regione Lombardia – ha rimarcato – continui a soffrire il riparto di risorse statali per il diritto allo studio che ci penalizza sulla base delle richieste dei nostri studenti”.

Codice Dote scuola

Le famiglie hanno già ricevuto il Codice Dote Scuola all’indirizzo mail indicato in fase di compilazione delle domande. Il contributo è accreditato sulla Tessera sanitaria del richiedente. È inoltre utilizzabile dal 23 settembre 2021 nei punti vendita convenzionati.

Gli studenti che hanno già acquistato i libri di testo possono chiedere il rimborso fino ad un massimo di 200 euro. È necessario però presentare lo scontrino o ricevuta fiscale. Il contributo erogato sulla tessera sanitaria in questo caso non è utilizzabile.

Per l’acquisto di tutti i materiali scolastici la Dote può essere sfruttata entro il 31 gennaio 2022.

Destinatari

Il contributo è per gli studenti che hanno partecipato al bando ‘Dote Scuola materiali didattici’ che si è chiuso il 15 giugno 2021.

La misura è rivolta agli studenti fino ai 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia. Devono inoltre frequentare le scuole secondarie di primo e secondo grado statali o paritarie oppure istituzioni formative accreditate. Per richiederlo è necessario infine avere un Isee inferiore o uguale a 15.748,78 euro.

Per ogni informazione si rimanda alla pagina www.regione.lombardia.it/dotescuola.

