Lombardia, Magoni: via a Dote Sport 2024, aiuto per non escludere nessuno

Quarta tappa a Monza di #EnjoySport, il tour di ascolto organizzato dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, per incontrare il mondo associativo sportivo del territorio.

Nell’occasione Magoni ha annunciato l’apertura del bando ‘Dote Sport’ per l’anno sportivo 2023/2024, iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. Due milioni il contributo a fondo perduto, per un rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per i figli tra i 6 e 17 anni.

All’affollato appuntamento che si è tenuto all’Autodromo nazionale hanno partecipato diversi delegati e rappresentanti di società sportive, di Coni, Anci, Csi, Cip (Comitato Italiano Paralimpico), enti, federazioni e associazioni di promozione.

Presente il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, insieme ai consiglieri Alessia Villa e Jacopo Dozio. Con loro gli assessori allo Sport del comune di Monza, Viviana Guidetti, e di Lissone, Giovanni Camarda, e Gianpiera Vismara, di Anci Lombardia.

Dote Sport 2024, domande fino al 22/3

È possibile presentare domanda a partire dal 22 febbraio fino al 22 marzo, per ottenere un contributo a fondo perduto a rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le attività sportive dei figli minori, compresi fra i 6 e i 17 anni.

“Uno strumento fondamentale, la Dote Sport – ha detto Magoni – per supportare ragazze e ragazzi nella pratica dello sport. Quest’anno più che mai è essenziale aiutare i nostri giovani. L’attività fisica diventa una palestra di vita che formerà i nostri ragazzi con insegnamenti che si porteranno per tutta la vita”.

Romani: lavoriamo insieme, sport abbia lo spazio che merita

“Giornata importante di ascolto del tessuto sportivo locale – ha detto Romani – per un confronto che vogliamo continuare insieme; anche il Consiglio regionale vuole fare la sua parte. Ogni associazione con le sue attività abbia lo spazio che merita nell’assecondare le passioni dei cittadini”.

“La speranza e l’obiettivo di ‘Dote Sport’ – ha aggiunto Magoni – è sostenere le famiglie, impedendo che qualcuno non possa fare sport per motivi economici. Ricordo nella mia lunga carriera sportiva quanto sia stato fondamentale l’aiuto ed il sostegno della mia famiglia. E’ importante che tutti i giovani lombardi godano il più possibile degli stessi diritti di accesso allo sport. Lo sport deve essere di tutti”.