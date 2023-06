“Il downhill è una delle discipline più amate dai nostri giovani della Lombardia, uno sport che permette a tanti atleti di vivere la montagna e il ciclismo in un modo diverso, più adrenalinico e a contatto con le bellezze delle nostre vette. Un onore, dunque, poter ospitare eventi di questo genere nella nostra Lombardia”. Il sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia, Lara Magoni, interviene così sulla presentazione del ‘Trofeo Regione Lombardia – By Husqvarna’ di downhill avvenuta mercoledì 21 giugno a Palazzo Lombardia.

Downhill in Lombardia per la gioia dei giovani

La prima tappa del Trofeo andrà in scena a Madesimo (SO) sabato 24 e domenica 25 giugno. A seguire, appuntamenti a Borno (BS) l’8 e il 9 di luglio, mentre la finale si disputerà a Bormio (SO) il 26 e 27 agosto. “Oltre che essere una disciplina che esalta le capacità tecniche dei giovani che lo praticano – conclude Lara Magoni – il downhill regala spettacolo ed emozioni al pubblico che assiste alle performance di questi ragazzi”.