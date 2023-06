Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, è intervenuta alla presentazione di GiCoBe (Gioco Colore Bergamo) il nuovo parco-giardino dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il ruolo del volontariato

L’area verde attrezzata, che è stata realizzata ai piedi della Torre 2, potrà contribuire a rendere meno stressante per i bambini l’attesa di un esame e le giornate di ricovero. Il progetto GiCoBe è ideato e sostenuto dall’associazione Amici della Pediatria, che da oltre 30 anni realizza iniziative per i minori degenti all’ospedale di Bergamo e per le loro famiglie.

GiCoBe fiore all’occhiello dell’ospedale di Bergamo

“La realizzazione di questo nuovo parco-giardino GiCoBe dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – ha detto Magoni – è la punta di diamante di strutture e reparti di altissima specializzazione sostenuti e supportati da oltre trent’anni dall’associazione Amici della Pediatria. Questo nuovo tassello servirà per donare gioia e spensieratezza ai bambini degenti e di riflesso anche ai loro genitori”.

“Voglio complimentarmi – ha proseguito Magoni rivolgendosi agli operatori presenti – per il lavoro fatto e l’attenzione che ogni volta dimostrate verso i piccoli pazienti. La Lombardia deve essere orgogliosa di strutture come l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E deve altresì lodare associazioni come gli ‘Amici della Pediatria’ e i tanti volontari che non fanno mai mancare il loro supporto”.

Bertolaso: oasi verde pensata con cura per i bambini

“I piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici e i bambini che arriveranno – ha commentato Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, con un messaggio inviato agli organizzatori della presentazione – anche solo per un prelievo, un esame, una visita medica o per recarsi da un parente, potranno trovare uno spazio a loro dedicato, colorato e all’aperto, in cui dare libero sfogo alla propria immaginazione e ritrovare la gioia del gioco, alleggerendo così la permanenza in ospedale. Questa ‘oasi verde’, creata con un intento pedagogico oltre che ludico, rappresenta un progetto pensato ‘con cura’. La stessa che l’ospedale Papa Giovanni XXIII, con i suoi professionisti, dedica ai pazienti pediatrici. È un vero e proprio ‘ospedale del bambino dentro all’ospedale di tutti’, come giustamente lo chiama chi ci lavora e lo vive”.

Cantiere ultimato nei tre mesi previsti

Il cantiere è stato ultimato nei tre mesi previsti. Messi a punto gli ultimi dettagli, tra pochi giorni GiCoBe sarà reso accessibile ai bambini. In particolare a quelli che stanno seguendo un percorso di cura o che necessitano di frequenti visite in ospedale. Ma già il giorno dell’inaugurazione, che volutamente coincide con il primo giorno della nuova stagione estiva, hanno voluto assistere molti pazienti in cura nei reparti pediatrici insieme ai loro genitori. Ad accoglierli circa 20 volontari dell’associazione Amici della Pediatria, 3 psicomotriciste e una pedagogista. Tutti in campo per coordinare e proporre le attività del parco.

Stasi (Asst): vicini ai nostri piccoli pazienti

“Prende forma un progetto avanzato dall’associazione Amici della Pediatria e che con piacere abbiamo autorizzato – ha dichiarato Maria Beatrice Stasi, direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII -. Quello di Bergamo è un ospedale di alta specializzazione operativo in tutte le discipline mediche e chirurgiche. Una realtà che si colloca nel panorama nazionale e internazionale come centro di riferimento per molte patologie complesse. Allo stesso tempo, esiste al Papa Giovanni XXIII, da oltre 40 anni, una forte vocazione alla medicina e chirurgia dell’età pediatrica. Una realtà che non è mai venuta meno. Nella recente riorganizzazione abbiamo al contrario rafforzato quello che io amo definire ‘l’ospedale dei bambini dentro l’ospedale di tutti’. L’attività clinica rivolta ai bambini beneficerà di questa iniziativa che è un valore aggiunto. Così come se ne gioveranno le attività proposte nella nostra struttura. Quelle ideate dalle associazioni dedicate ai bambini e alle loro famiglie, ma anche ai pazienti adulti”.