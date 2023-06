Downhill, a Madesimo (SO) prima tappa del ‘Trofeo Regione Lombardia’

Madesimo (SO) protagonista della prima gara di campionato regionale di downhill. La disciplina offroad in bici si presenta per la prima volta con un trofeo che si svolgerà interamente in territorio lombardo.

Trofeo Regione Lombardia – By Husqvarna' di downhill, organizzato da Sport Inside, associazione che gestisce le gare di Dh a livello nazionale per la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) dal 2021, è stato presentato in Regione dall'assessore alla Montagna e Enti locali, Massimo Sertori

All'incontro con la stampa sono intervenuti Riccardo Tagliabue, responsabile di Sport Inside e Downhill Italia, Stefano Pedrinazzi, presidente FCI Lombardia, Martina Fumagalli, campionessa italiana e regionale Lombardia Master 2022, oltre ai rappresentanti delle località del circuito, Madesimo, Borno e Bormio.

Tre le tappe previste all’interno dei bike park. Contestualmente alla prima tappa del Trofeo, sabato 24 e domenica 25 giugno, a Madesimo si svolgeranno anche la terza prova di Coppa Italia e il Campionato Regionale. In gara anche l’attuale campione italiano, il valtellinese Davide Capello. La seconda tappa sarà invece a Borno (BS) l’8 e il 9 di luglio. La finale si disputerà a Bormio (SO) il 26 e 27 agosto. Sarà, questa, l’occasione per premiare ufficialmente sia i vincitori nazionali di Coppa Italia che i vincitori del Trofeo Regione Lombardia – By Husqvarna.

Sertori: downhill a Madesimo e altre località promuove sviluppo nostra montagna

“La visibilità di un evento come questo, che ottiene un grande successo di pubblico, è fondamentale” ha ricordato Sertori. “L’alleanza tra chi organizza eventi e chi fa scelte per il territorio deve essere concreta, a 360 gradi. C’è grande coerenza – ha proseguito l’assessore Sertori – tra questo sport e la nostra strategia di sviluppo della montagna”.

“Un evento sportivo, con un ‘ambiente’ che coinvolge prevalentemente i giovani. È sempre maggiore l’attenzione agli eventi sportivi che mettono in risalto e le bellezze dei territori”. “Le montagne lombarde – ha aggiunto l’assessore – sono sempre più spesso meta turistica. Da un lato per la ricerca della qualità della vita e l’apprezzamento del bello. C’è anche, tuttavia, voglia di emozioni che si sviluppa attraverso attività sportive agonistiche. Il downhill, così come le competizioni nazionali e internazionali che hanno come protagonista le bici offroad, concorre in modo importante alla destagionalizzazione, essenziale per un’offerta turistica più lunga possibile”.

Specialità con grandi numeri di iscritti alle gare

“Puntiamo a rilanciare un settore – spiega Riccardo Tagliabue, responsabile di Sport Inside – che sta avendo un impatto sempre più importante per l’attività turistica montana. Coinvolge soprattutto i giovani e sta diventando una vera e propria attrazione in grado di far registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. In questi anni i numeri nelle competizioni sono aumentati in maniera esponenziale, arrivando a punte di 430 concorrenti in una sola gara. Le case produttrici di bici il più delle volte non riescono a soddisfare la richiesta del mercato. Il nostro obiettivo per il futuro è portare in Lombardia anche le prove internazionali di downhill, che finora sono state disputate in altre regioni italiane. Le nostre montagne e le nostre piste da downhill, infatti, non hanno nulla da invidiare alle altre località italiane. Soprattutto, anche la nostra ricettività alberghiera sarebbe decisamente all’altezza di accogliere le migliaia di appassionati che questo sport richiama”.