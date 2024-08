Rafa Nadal e Will Smith all’E1 Lake Como GP

Il Lago di Como accoglie uno degli eventi più attesi dell’estate, l’ ‘E1 Lake Como GP’, il primo campionato al mondo di imbarcazioni da regata completamente elettriche, in programma venerdì 23 e sabato 24 agosto. La competizione, già di per sé esclusiva, vedrà la partecipazione di vari ospiti d’eccezione. Tra questi il leggendario tennista spagnolo Rafael Nadal, vincitore di 14 Roland Garros, l’attore e produttore cinematografico statunitense Will Smith, pluripremiato con un Oscar e un Golden Globe e Tom Brady ex giocatore di football americano.

Assessore Fermi: il nostro lago per un evento esclusivo

L’importanza di questa manifestazione per il territorio è stata sottolineata dall’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi: “il Lago di Como si conferma una delle destinazioni più prestigiose e ambite a livello internazionale. Ospitare un evento come l’E1 Lake Como GP – ha aggiunto l’assessore – che unisce innovazione, sostenibilità e intrattenimento di alto livello, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. La presenza di icone globali come Rafael Nadal, Will Smith e Brady, non fa che accrescere l’eco mediatica dell’evento. Il nostro lago sarà proiettato sul palcoscenico mondiale e così come sarà valorizzata ulteriormente l’immagine di Como come meta d’eccellenza”.

E1 Lake Como GP appuntamento imperdibile

L’evento si svolge all’interno dell’UIM E1 World Championship, sotto l’egida dell’Unione Internazionale della Motonautica (UIM). Si preannuncia come un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di sport, ma anche per il turismo di lusso. La presenza di Nadal e Smith ha già sollevato l’entusiasmo degli organizzatori e degli spettatori. Pronti a vivere due giorni di adrenalina e spettacolo a Cernobbio, dove Villa d’Este farà da cornice a questo straordinario evento.

Occasione per promuovere il territorio

L’evento vede in lizza nove team internazionali per il titolo di ‘Campioni dell’acqua’. Rappresenta un’occasione unica per promuovere il turismo sul Lago di Como, rafforzando al contempo il legame tra il territorio e l’innovazione tecnologica.

E1 Lake Como GP’ è un evento di rilievo internazionale

Villa d’Este, che ha predisposto un esclusivo soggiorno ‘a tema’ per i suoi ospiti, ha confermato che l’ ‘E1 Lake Como GP’ si sta rapidamente affermando come un evento di rilievo internazionale. Paragonabile a destinazioni iconiche come Monaco, Venezia e Puerto Banús, inserendo così Como nel circuito delle località più esclusive a livello globale.

L’appuntamento per venerdì 23 e sabato 24 agosto: due giorni che promettono di scrivere una nuova, entusiasmante pagina nella storia del Lago di Como.