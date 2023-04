Eco-vandali, assessore Caruso: bene Governo, colpevoli paghino danni

“Inaccettabili episodi come quelli di piazza Duomo e della Scala”

“Bene, anzi benissimo. Chi commette azioni scellerate mirate a danneggiare il patrimonio culturale del nostro Paese deve risponderne in prima persona, pagando i danni provocati”. Così l’assessore regionale alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, plaude all’iniziativa del Governo che punta a inasprire le sanzioni nei confronti degli ‘eco-vandali’. “Episodi come quelli della imbrattatura della statua di Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo e del Teatro alla Scala di Milano, pensando alla Lombardia – conclude l’assessore Caruso – sono gravi e inaccettabili. E non possono in alcun modo essere tollerati”.