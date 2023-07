Sono già 2.600 le richieste di ecoincentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri a zero o bassissime emissioni arrivate a Regione Lombardia attraverso il bando ‘Rinnova Autovetture 2023’.

Domande fino al 31 ottobre

Il bando è stato aperto il 4 maggio e scadrà il 31 ottobre. L’importo prenotato è di 5.585.000 euro e le risorse residue ancora disponibili ammontano a 6.263.000 euro.

Intervento concreto

“Vogliamo accompagnare le scelte dei cittadini – ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione intervenendo in Consiglio regionale – verso una mobilità a basso impatto. Tutte le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione e quindi incentiviamo le scelte che possano migliorare ulteriormente la qualità dell’aria della nostra regione”.

I contributi della Regione

Il contributo arriva fino a 4.000 euro. “Un intervento – ha ribadito Maione – tutt’altro che ideologico, ma concreto, in stile lombardo, atteso da tante famiglie per finalizzare un acquisto impegnativo come quello dell’automobile”.

“Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. Stiamo anche valutando – ha concluso Maione – di avviare entro l’anno una nuova misura per la sostituzione dei veicoli di proprietà delle piccole e medie imprese”.

Tutti gli ecoincentivi previsti

– Zero emissioni di C02, ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (autovettura a zero emissioni elettrica pura o idrogeno) 4.000 euro o 1.000 euro (senza sostituzione del veicolo).

– =60 g/km, NOX = 85.8 mg/km (Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride) 2.500 euro.

– =60 g/km, NOX = 126 mg/km (Euro 6d diesel) 2.000 euro.

– 60<CO2=120 g/km, NOX = 85.8 mg/km (Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride) 2.000 euro.

– 60<CO2=120 g/km, NOX = 126 mg/km (Euro 6d diesel) 1.500 euro.

Adesioni al bando per provincia

Di seguito il numero di domande arrivate al 30 giugno e suddivise per provincia:

– Bergamo 300;

– Brescia 362;

– Como 161;

– Cremona 96;

– Lecco 107;

– Lodi 54;

– Mantova 85;

– Milano 765;

– Monza Brianza 249;

– Pavia 107;

– Sondrio 43;

– Varese 271.