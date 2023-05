Aperto il bando regionale da 12 milioni di euro per l’acquisto di auto più ecologiche o a zero emissioni (elettrica pura o a idrogeno). Regione Lombardia, con una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, torna a proporre gli incentivi dedicati all’acquisto di veicoli più ecologici.

Il contributo, compreso tra i 1.000 e i 4.000 euro (a seconda dell’effettivo abbattimento di inquinanti), può contare su una dotazione finanziaria di 11.848.000 euro.

Maione: incentiviamo la sostituzione dei veicoli inquinanti

“Incentiviamo la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni – spiega l’assessore – prevedendo la radiazione di autovetture alimentate esclusivamente a benzina di classe emissiva fino a Euro 2 incluso o diesel fino a Euro 5 incluso”.

“Con questa misura – prosegue l’assessore Maione – abbiamo coinvolto anche i venditori di auto che garantiranno sconti sull’acquisto. Si tratta di un intervento finalizzato non solo a rimodernare il parco auto. Ha infatti benefici per la qualità dell’aria, per la riduzione delle emissioni e di conseguenza per la qualità della vita”.

Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di autovetture di nuova immatricolazione o già immatricolate successivamente al 1° gennaio 2022 intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario di categoria M1 in grado di garantire bassissime o zero emissioni di inquinanti. Con contributo ridotto, è possibile acquistare, senza radiazione, esclusivamente un’autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno.

L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa ‘a sportello’, secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica del contributo. La misura è accessibile fino alle ore 12 del 31/10/2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Il bando pubblicato sul portale di Regione Lombardia