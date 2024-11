La Lombardia si conferma un’eccellenza nel settore dell’economia circolare, rappresentando un modello da replicare su base internazionale. A sottolinearlo è stato l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, parlando a margine dell’inaugurazione di Ecomondo 2024, la fiera di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare, in programma a Rimini fino all’8 novembre. In occasione dell’evento l’assessore Maione ha quindi invitato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a visitare lo stand di Regione Lombardia nella hall dell’ingresso sud di Rimini Fiera.

Ecomondo 2024, Lombardia modello per l’Europa

“La Lombardia – ha detto Maione – è l’epicentro dell’economia circolare europea. Negli ultimi vent’anni abbiamo ridotto del 40% le emissioni in atmosfera. Un risultato importantissimo raggiunto anche grazie a imprese che investono in innovazione e tecnologia. A Ecomondo sono presenti più di 200 aziende lombarde. Siamo qui per raccontare il nostro modello, conosciuto e riconosciuto a livello internazionale”.

Raccolta differenziata oltre il 73%

“Non è un caso – ha concluso l’assessore – se ogni mese riceviamo infatti delegazioni da tutto il mondo per raccontare il sistema lombardo, fatto da una raccolta differenziata che supera il 73% e un recupero di materia ed energia dal rifiuto pari all’85%. Con bandi e con la semplificazione normativa siamo accanto alle imprese e ai Comuni per vincere le sfide della transizione ecologica“.