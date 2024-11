“Eicma 2024 è un evento bellissimo, di cui come Regione Lombardia siamo assolutamente orgogliosi. Anche perché rappresenta un settore che tuteliamo, fatto di aziende storiche e da una filiera di imprese piccole e medie, spesso artigiane, parte di un comparto unico”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, che a Fiera Milano Rho ha inaugurato Eicma, l’Esposizione Internazionale delle due ruote. Con lui il vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Eicma 2024, numeri da record

Gli oltre 330.000 metri metri quadri e i 10 padiglioni occupati quest’anno fanno infatti da palcoscenico alle centinaia di anteprime mondiali e alle novità del settore. Già nella prima giornata riservata alla stampa, l’industria di riferimento ha portato in scena il presente e il futuro delle mobilità su due ruote. Grandi e importanti i ritorni tra le Case produttrici, che rendono l’offerta espositiva di questa edizione pressoché completa. Consistente anche la quota di imprese che arrivano per la prima volta in Eicma, ben il 26%. Ricchissima la presenza di espositori esteri provenienti da tutti i continenti, mentre un terzo degli espositori complessivi batte invece bandiera italiana.

L’edizione numero 81 della kermesse meneghina, in programma fino a domenica 10 novembre, celebra 110 anni di storia con numeri da record: oltre 770 espositori, 45 Paesi rappresentati e 2.136 marchi. “Noi saremo sempre al fianco delle imprese – ha concluso il presidente – cercando di superare certe follie ideologiche che non possiamo accettare”.