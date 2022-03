Finanziati 14 progetti in otto provincie lombarde

Sono 14 i ‘Progetti di qualità 2021’ premiati all’Auditorium Testori a Milano. L’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo ha consegnato ad altrettanti vincitori i premi nell’ambito del bando ‘Proposte di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità’. I progetti premiati hanno ricevuto una ‘Soft Label’. Si tratta di una targa digitale da apporre sui materiali di comunicazione che ne attesta la qualità. Oltre a un finanziamento regionale fino a 5000 euro.

Cattaneo: priorità è costruire un sistema integrato di educazione ambientale

“Con questa iniziativa – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente – abbiamo voluto portare avanti la costruzione di un sistema regionale per l’educazione ambientale e la sostenibilità, attraverso la sistematizzazione di azioni, comunicazioni e supporto ai diversi soggetti territoriali che ne fanno parte. Oltre a favorire l’integrazione di nuove risorse, e la promozione di forme di collaborazione su base locale”.

Il bando

Il bando, aperto a ottobre 2021, aveva lo scopo di valorizzare iniziative già in atto sul territorio. E incentivare la nascita di nuove reti di educazione ambientale. Sono stati ammessi a partecipare: gli istituti scolastici statali, paritari e privati, le realtà del terzo settore. Oltre agli enti della pubblica amministrazione e ai soggetti della business community.

Oltre ai 14 vincitori del finanziamento, sono stati premiati altri 18 progetti per un totale di 32 progetti, con il diritto all’uso della ‘Soft Label’ di Regione Lombardia, della durata di due anni.

Gli obiettivi del bando

Regione Lombardia, ha da tempo indicato nello sviluppo di una rete regionale il modello organizzativo adeguato ad affrontare la trasversalità, la complessità e l’onerosità delle variabili in gioco per promuovere comportamenti diffusi di responsabilità sociale.

In questo senso il bando era finalizzato, quindi, alla selezione di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità, meritevoli di accesso ad un sistema di incentivi regionali. Le proposte validate trattano temi quali: arrestare la perdita di biodiversità; promuovere l’efficienza energetica e il ricorso alle fonti di energia rinnovabili; incentivare lo sviluppo dell’economia circolare.

Collaborazione con Fondazione Lombardia per l’ambiente su educazione ambientale

“Siamo felici di aver supportato Regione Lombardia anche su questa partita, assolutamente strategica per le attività della Fondazione” – ha spiegato Fabrizio Piccarolo, direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Per diffondere sempre più pratiche e progetti di educazione ambientale tutti i soggetti ammessi al bando saranno inseriti in una community regionale per l’educazione ambientale e alla sostenibilità, per avere accesso a percorsi formativi gratuiti e a proposte di didattica a distanza per le scuole, oltre a priorità nell’accesso a iniziative promosse dal sistema regionale e partecipazione a iniziative di rete in scala internazionale e nazionale, come delegazioni a conferenze e congressi internazionali”.

“E’ utile, a questo proposito – ha concluso Cattaneo – favorire lo scambio di buone pratiche, novità e opportunità del settore. Così come facilitare il raccordo con altre realtà internazionali. E la stipula di convenzioni e partenariati al fine di condividere le diverse competenze”.

I migliori progetti di educazione ambientale in provincia di Pavia

Premiate: ‘Mobilità sostenibile e corretti stili di vita’ dell’Università degli studi di Pavia. Si tratta di un progetto che ha lo scopo di aumentare l’attenzione sulla qualità dell’aria, misurando e mappando alcuni inquinanti ambientali, umidità e temperatura, inquinamento localizzato da sottoporre alle autorità comunali per verifica e come mezzo guida per attuare azioni di contrasto.

‘Accogliere ed osservare la realtà che ci circonda’ di Arcobaleno cooperativa sociale di Pavia, è invece un progetto di educazione ambientale che coinvolge l’Oasi Lipu Bosco Negri, il Parco del Ticino, il Camp a bass Lambro meridionale e Parco della Vernavola, oltre che cascine didattiche del territorio pavese.

In provincia di Mantova

Premiato ‘Il Ri-Ciclo della Vita’ del Circolo Arci Musica Insieme di Mantova. Ovvero un progetto che prevede la realizzazione di divertenti laboratori didattici gratuiti per le scuole primarie. Essi saranno realizzati in classe e in luoghi di interesse naturalistico locali, per educare i bambini alla conoscenza dei preziosi e fragili equilibri del mondo naturale.

In provincia di Brescia

Sono stati premiati 4 progetti. ‘Ambiente Parco’ di AmbienteParco impresa sociale srl Science Center di Brescia, un progetto per rendere consapevoli e coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie e gli studenti sulla sostenibilità ambientale attraverso attività esperienziali e visite guidate a esposizioni interattive e tematiche inerenti biodiversità, efficienza energetica, economia circolare, disinquinamento ambientale.

‘Progetto Motella’ di Circolo Legambiente Mortirone (BS), un progetto di riqualificazione di aree degradate attraverso la semina, la piantumazione, la manutenzione e il recupero dei luoghi.

‘Chi sono io?’ della Scuola dell’Infanzia Paolo Di Rosa di Borgosatollo (BS), un progetto che coinvolge i più piccoli nella riqualificazione, in ottica green, degli spazi esterni della scuola attualmente in fase di ristrutturazione.

‘Green Revolution 2022’ di Cauto-Cantiere Autolimitazione di Brescia, una proposta estiva residenziale di 5 giorni per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, immersi nella natura e con il filo conduttore dell’ambiente.

Nell’ambito del territorio di città metropolitana di Milano

Sono stati premiati 3 proposte progettuali. ‘Landart4edu’ di Associazione Culturale Casa Testori di Novate Milanese (MI), un progetto per portare la land art nel Parco Nord attraverso laboratori di educazione ambientale e laboratori didattici.

‘Educazione ambientale al Centro’ di Koinè cooperativa sociale onlus di Novate Milanese (MI). E’ invece un progetto con il coinvolgimento del Centro per la Biodiversità del Parco Lura. Il quale prevede visite all’area di laminazione del torrente Lura e eventi per famiglie sotto forma di laboratori e attività di pulizia delle aree verdi e del letto del torrente.

‘Il mondo in una zolla’ di Reattiva impresa sociale di Milano. Una proposta per insegnare agli studenti il degrado del suolo e misurarlo insieme al fine di imparare pratiche sostenibili.

In provincia di Como

Premiata ‘La scuola fuori da scuola’ di Ecofficine di Como. Si tratta di una proposta progettuale che prevede un’indagine sul territorio, con uscite da scuola e interviste a realtà e personaggi chiave della comunità per risolvere in modo operativo una criticità ambientale.

In provincia di Monza e Brianza

‘FattorMia’ di FattorMia di Carate Brianza (MB). E’ un un progetto green che permette a chiunque di costruirsi il proprio orto o la propria fattoria attraverso un canale online.

In provincia di Lecco

E’ stato premiato ‘Sostenibilità: città in azione’ del Comune di Lecco. Un progetto che mette in campo eventi di sensibilizzazione e attività differenziate di educazione ambientale in collaborazione con Legambiente Lecco, Silea spa e BetterPlace.

In provincia di Varese

Il premio è andato a ‘Terrapolis – Compostazioni multispecie’, di Associazione Amici de Laschola di Casciago. I vincitori, non erano presenti alla premiazione. Il progetto prevede due tipologie di attività rivolte a pre-adolescenti, adolescenti, persone con disabilità o con problematiche psichiatriche, volontarie e comunità locale. Si tratta dei laboratori e delle plenarie. I primi sono incentrati su azioni che consentano di costruire un orto biologico didattico, uno spazio per avicoli. Oltre ad una serra e una piccola stalla. Le seconde sono momenti di condivisione per focalizzare obiettivi e azioni.

