Assessore: in Commissione Agricoltura Stato – Regioni condivisa linea Lombardia

“La linea del buonsenso in agricoltura è prevalsa. Il parlamentino degli assessori regionali all’Agricoltura ha condiviso la necessità di lavorare a misure straordinarie per sostenere le aziende agricole. Ovvero: nuovo quadro temporaneo per gli aiuti, stop all’obbligo di rotazioni, sostegno alle colture fondamentali come mais, grano, orzo e girasole, stop ai terreni incolti per recuperare ogni ettaro. E ancora, moratoria sui mutui e sospensione del green deal della nuova Pac per garantire ogni possibile risorsa alle aziende senza nuovi obblighi”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine della commissione Politiche agricole della conferenza Stato – Regioni svoltasi giovedì 10 marzo a Roma.

Analisi condivisa

“Abbiamo condiviso l’analisi. In una situazione drammatica come questa servono concretezza e misure adeguate e straordinarie a una economia sconvolta da pandemie e guerra che condizionano anche le aziende agricole. Bene anche l’impegno del ministro Patuanelli che condivide la necessità di sospensione delle nuove regole Pac e misure straordinarie per sostenere le aziende. Siamo disponibili a lavorare con il Governo per costruire un pacchetto di misure funzionali a riguardo” ha commentato Rolfi.

Incontro con il ministro Cingolani

Durante la mattinata si è svolto anche l’incontro con il ministro alla Transizione ecologica Cingolani durante il quale Rolfi ha posto il tema del caro fertilizzanti che sta contribuendo a strangolare la redditività delle aziende. Proprio per questo l’assessore lombardo ha posto il tema del riconoscimento come fertilizzante del digestato, alternativa green ai fertilizzanti di sintesi.

Aiuto per le aziende

“Si tratta – ha concluso Rolfi – di un riconoscimento che contribuirebbe non poco a togliere dei costi alle aziende. Serve superare la resistenza ideologica degli uffici del ministero alla transizione ecologica. Confido che il ministro di fronte a questa situazione di emergenza si prenda carico del tema”.

gus