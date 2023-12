Energia: ammonta a 1,3 miliardi di euro il piano di investimenti 2023-2032 di Terna per sviluppare la rete elettrica sul territorio lombardo.

Il Piano decennale, che rientra in quello nazionale, è stato presentato a Palazzo Lombardia agli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Giorgio Maione (Ambiente e Clima), Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), in video collegamento. Presenti per Terna, Enrico Maria Carlini (responsabile Pianificazione del sistema elettrico) e Francesco Marzullo (responsabile Pianificazione integrata rete e governance piani).

La principale novità emersa è la rete ‘Hypergrid’. Sfrutterà e tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (Hvdc, High voltage direct current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica.

È prevista anche una nuova dorsale elettrica Hvdc tra Milano e Montalto (VT), funzionale anche all’integrazione di capacità rinnovabile.

Energia, investimenti da nord a sud

L’opera servirà inoltre per controllare i transiti tra il Lazio e la Toscana e trasferire in sicurezza il surplus di energia del Mezzogiorno verso le regioni del Nord Italia, caratterizzate da una maggiore domanda di energia. L’elettrodotto collegherà il Lazio alla Lombardia tramite una dorsale di oltre 400 km e si comporrà di due opere: un tratto marino da Montalto (Viterbo) ad Avenza (Massa Carrara) e l’ammodernamento con riconversione a 500 kV in corrente continua di linee aeree esistenti dalla zona di Avenza verso il sud della Lombardia. Per le stazioni di conversione si prediligeranno siti industriali dismessi, in ottica di una maggiore sostenibilità e sinergia con asset esistenti.

Piano investimenti migliora autonomia di energia della Lombardia

“Quello di Terna – ha commentato Massimo Sertori – è un importante investimento che mira, attraverso lo sviluppo della rete nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di transizione, di sicurezza energetica, oltre che a modernizzare il sistema Paese. Il Piano si inserisce nella filiera produzione-trasmissione che certamente concorrerà a migliorare l’autonomia energetica della Lombardia e dell’Italia. È inoltre coerente con le strategie che Regione Lombardia sta attuando, in un’ottica di efficientamento dei servizi di rete, minimizzando gli impatti sul territorio. Vediamo pertanto molto favorevolmente la sottoscrizione di un nuovo protocollo di Intesa per rinnovare gli accordi già in essere e rafforzare la collaborazione ed il confronto tra Terna e Regione Lombardia”.

Basi per un sistema più efficiente e all’avanguardia

“Il Piano – ha affermato l’assessore Comazzi – è un passo significativo verso l’evoluzione e l’ottimizzazione dell’infrastruttura energetica della nostra Lombardia. La collaborazione tra settore pubblico e privato, tra Terna e Regione Lombardia, si riconferma quindi essenziale per la concretizzazione di progetti di questa portata. In questo modo si pongono le basi per un sistema più resiliente, efficiente e all’avanguardia in termini di sostenibilità ambientale”.

Efficienza è sinonimo di sostenibilità

“Efficienza energetica – ha sottolineato l’assessore Maione – è sinonimo di sostenibilità ambientale. Grazie a investimenti in infrastrutture stiamo infatti trasformando la Lombardia in una terra sempre più avanzata e connessa. In questo modo si configura come modello europeo anche nello sviluppo sostenibile delle città e delle aree interne”.

Nuovi interventi creano sinergia con opere già esistenti

“I nuovi interventi del Piano 2023 – ha aggiunto l’assessore Terzi – nascono con l’obiettivo di creare sinergia con le opere di sviluppo già pianificate e con le infrastrutture esistenti. È necessario poter continuare a lavorare insieme per la progettazione e la risoluzione delle interferenze relative alla realizzazione di grandi opere, portando avanti la collaborazione con la società instaurata in questi anni”.

Energia, il Piano di investimenti nel dettaglio

Il piano di Terna prevede anche nuove infrastrutture per la rete elettrica in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli interventi, dal ridotto impatto paesaggistico, miglioreranno l’affidabilità elettrica nei luoghi in cui si svolgeranno i Giochi. In Valtellina, in particolare, sarà realizzato un nuovo elettrodotto di circa 20km, il collegamento Livigno-Premadio, costituito da due linee in cavo interrato che percorrerà il tracciato della SS301.

I lavori miglioreranno la rete elettrica dell’area e aumenteranno la solidità del sistema in quelle aree più esposte ad eventi metereologici estremi. Contemporaneamente è in via di realizzazione anche la nuova stazione di Premadio, nel comune di Valdidentro. L’ edificio è progettato per avere un ridotto impatto ambientale. Le apparecchiature, infatti, saranno collocate all’interno di fabbricati progettati in armonia con il paesaggio circostante. La rete elettrica che alimenta il carico della città di Milano vedrà inoltre la realizzazione di 4 nuovi collegamenti, due dei quali già in esercizio.

Valtellina e Valchiavenna

Pianificato anche un progetto di razionalizzazione della rete elettrica tra la Media Valtellina e la Valchiavenna. L’intervento consentirà di aumentare la scurezza della rete dell’area compresa tra le provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Il piano di riassetto della rete in alta tensione porterà anche altri tangibili benefici come la diminuzione dell’impatto sul territorio delle infrastrutture elettriche già esistenti. La realizzazione delle nuove direttrici a 380 kV consentirà, ad esempio, la demolizione di circa 480 chilometri di linee (oltre 1.300 sostegni), dalla Valtellina a Milano.

Milano

Per quanto riguardo la città metropolitana di Milano sarà realizzato un elettrodotto interrato di 4,5 km che collegherà la stazione elettrica di Terna Turbigo alla cabina primaria Castano Primo. La nuova infrastruttura consentirà di demolire complessivamente oltre 3 km di linee aeree esistenti. In provincia di Varese previsti invece due nuovi elettrodotti a 132 kV in cavo interrato nei Comuni di Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Minore e Gorla Maggiore funzionali all’alimentazione delle cabine primarie di proprietà del distributore locale. I nuovi collegamenti consentiranno di demolire 5,5 km di linee elettriche aeree esistenti.

Brescia

A Brescia, proseguiranno invece gli interventi di riassetto della rete elettrica a 132kV per migliorare la qualità del servizio di trasmissione. Terna sta infatti realizzando nuovi collegamenti in cavo interrato di oltre 7 km che sostituiranno due elettrodotti obsoleti con isolamento in olio fluido. Gli impianti sono quelli che collegano la cabina primaria XXV Aprile con la stazione elettrica di Ziziola, a sud di Brescia, e la stazione elettrica Brescia ricevitrice nord, nel nord della città. Altri interventi sul territorio bresciano riguardano la razionalizzazione della rete elettrica nella Valle Sabbia. L’obiettivo è quello di garantire un consumo più efficiente del suolo. Tra gli interventi previsti ci sono la realizzazione di una nuova stazione elettrica in prossimità dell’area industriale di Odolo e dei relativi raccordi alla rete in alta tensione. L’intento è quello di migliorare la rete locale e aumentare l’affidabilità dell’alimentazione anche delle utenze industriali.