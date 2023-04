Enoturismo, Mazzali: in Lombardia ottime stime per questo settore

L’enoturismo rappresenta un volano per la Lombardia. “Per degustare il nostro vino si viaggia sempre di più in Lombardia, dove l’enoturismo rappresenta un prezioso patrimonio, anche culturale. Così l’assessore a Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, commentando recenti i numeri della Cna lombarda.

I numeri dell’enoturismo in Lombardia: ottime stime

L’indagine di Cna Turismo e Commercio prospetta per il 2023 la presenza in Lombardia di 1,7 milioni di turisti. Si dedicheranno al turismo enologico non limitandosi alla gita fuori porta. Soggiorneranno infatti almeno una notte fuori casa in strutture alberghiere e spesso extra-alberghiere. Turisti che visiteranno le circa 3mila aziende vitivinicole della regione, per ricavi stimati in circa 38 milioni di euro.

“Numeri – prosegue l’assessore – che traducono il fascino del mondo enogastronomico lombardo”. “C’è un dato mi colpisce. Sempre più turisti, soprattutto provenienti dalle città, italiane e straniere, chiedono di essere coinvolti nell’annata agraria. Vogliono infatti partecipare, ad esempio, alla raccolta dell’uva, che diventa così un’esperienza turistica vera e propria. È la ricerca di un forte contatto con la natura, con la terra e le nostre tradizioni che non smettono di affascinare, connazionali e visitatori dall’estero”.

Terra di eccellenze

“La Lombardia – ricorda Mazzali – produce alcuni tra i più importanti vini italiani. Dalla Franciacorta (Chardonnay, Erbamat e Pinot Bianco), all’Oltrepò Pavese (Pinot Nero, Barbera, Riesling) fino alla Valtellina (il Grumello e lo Sforzato). Senza dimenticare il Lodigiano (il San Colombano) e la Bergamasca ( Valcalepio e Moscato di Scanzo). I nostri vini, tutti di ottima qualità, nascono su dolci colline che ammaliano per colori, profumi, bellezza e tradizioni. Da qui la voglia di esperienze immersive, che come Regione certamente sosterremo”.