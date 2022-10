Enoturismo, Rolfi: investiamo su promozione, Lombardia terra amanti vino

Enoturismo chiave su cui investire nella Lombardia del vino. L’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi , ha presentato in Regione la ricerca ‘‘ realizzata da Klaus Davi in collaborazione con(ricercatore Censis ) su un campione di mille turisti intervistati; presenti, tra gli altri, alcuni produttori tra cui Ottavia Giorgi ( Conte Vistarino ), Edoardo Freddi, Cristina Cerri ( Tenuta Travaglino ), Mattia Triacca ( azienda Triacca , Valtellina) e Luigi Biolatti (Uberti, Franciacorta).

Secondo la ricerca Davi/Censis, la Lombardia occupa attualmente la quinta posizione fra le regioni che esportano vino.

Sempre secondo De Rita può presentare enormi potenzialità la forza attrattiva dell’enoturismo in Lombardia con la 7° posizione (3%), dietro a Toscana (28%), Piemonte (23%), Veneto (15%), Trentino (8%), Friuli Venezia Giulia (6%), Sicilia/Puglia (5%). Chi ha esplorato la Lombardia ne è rimasto affascinato e coinvolto. Tutte le province lombarde hanno fatto grossi passi avanti nel percepito e nello storytelling internazionale

“Il ritratto che emerge è quello di un vino di qualità, – ha detto Rolfi – che necessita di un lavoro sinergico, per rafforzare un rapporto più profondo con il mondo della ristorazione. Dobbiamo lavorare per avere carte dei vini con sempre più etichette lombarde. Si possono ottenere ancora migliori risultati. In chiave internazionale dobbiamo far percepire l’identità completa dei nostri vini e raggiungere quote di mercato maggiori”.