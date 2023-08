Cosa fare a Ferragosto, sul sito in-lombardia.it appuntamenti e iniziative

In Lombardia c’è tanto da fare e vedere, compreso il giorno dell’Assunta. Per scoprire cos’è in programma a Ferragosto basta visitare la piattaforma in-lombardia.it , una potente vetrina con gli eventi, le esperienze e le bellezze della Lombardia.

Particolarmente utile lo strumento che consente di sfogliare tra gli eventi e gli appuntamenti organizzati sul territorio lombardo . Con pochi clic è possibile affinare inoltre la ricerca, impostando il periodo, l’area e anche la tipologia di evento che fa per noi.

Non avete ancora pensato a cosa fare nei prossimi giorni? Ecco alcuni spunti.

Eventi a Bergamo

SAN PELLEGRINO TERME – Torna anche quest’anno il consueto spettacolo piromusicale di Ferragosto. Un grande evento con fuochi d’artificio a ritmo di musica. Viale Papa Giovanni XXIII, ore 22 – 23.30. – Torna anche quest’anno il consueto. Un grande evento con fuochi d’artificio a ritmo di musica. Viale Papa Giovanni XXIII, ore 22 – 23.30.

BERGAMO – ‘Un museo al mese’, iniziativa di Fondazione Bergamo propone per Ferragosto la visita al Campanone (piazza Vecchia, 8/A). Si potrà salire sulla terrazza panoramica per ascoltare i 180 rintocchi della campana più grande della Lombardia e quindi conoscere la storia e le curiosità di piazza Vecchia, Palazzo del Podestà e Torre Civica. Prenotazione obbligatoria al numero: 035 247116. La visita guidata è gratuita, l’ingresso al Campanone è di 3 euro (gratuito sotto i 18 anni). 15 agosto, ore 21.

FOPPOLO – Gruppi di rievocazione storica ispirata ai Celti della tarda Età del Ferro con il Campo Celtico. Bancarelle artigianali a tema e attività di intrattenimento e coinvolgimento per adulti e bambini. Giorni: 14-15 agosto. Luogo: pista da fondo zona curva della strada per il K2.

Eventi a Brescia

BRESCIA – Sul territorio della provincia di Brescia le proposte per il periodo di Ferragosto non mancano. Nell’ambito degli eventi della Capitale Italiana della Cultura, segnaliamo, per esempio, l’apertura prolungata dei Musei di Brescia, maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.bresciamusei.com. – Sul territorio della provincia di Brescia le proposte per il periodo di Ferragosto non mancano. Nell’ambito degli eventi della Capitale Italiana della Cultura, segnaliamo, per esempio, l’apertura prolungata dei Musei di Brescia, maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.bresciamusei.com.

Tra questi ricordiamo Il pugile e la Vittoria, visitabile lunedì 14 e martedì 15 agosto. Il Pugile e la Vittoria sono due straordinari bronzi di età ellenistica e romana per la prima volta insieme a Brescia. A Brescia città potrebbe essere anche l’occasione per una passeggiata in Castello e una visita ai suoi musei.

PISOGNE – Sul lago d’Iseo dal 12 al 19 agosto appuntamento con la nuova edizione della Mostra Mercato di Pisogne, uno spunto per scoprire il bel borgo della località sebina o per un’escursione in bici o a piedi nei dintorni.

ISEO – Iseo festeggia l’Assunta con un concerto e uno spettacolo pirotecnico. Martedì 15 agosto alle ore 21 presso la Piazza Garibaldi a Iseo si terrà il concerto di Ferragosto della Banda cittadina e, a seguire, dalle ore 23 lo spettacolo pirotecnico sul lungolago Marconi. Ingresso libero.

Eventi a Como

COMO – In occasione della festività di Ferragosto, apertura straordinaria del Tempio Voltiano e della mostra ‘Donne di Scienza’, un’esposizione affascinante che permette di conoscere le storie che riguardano due importanti donne di scienza e inventrici comasche, vissute tra il Settecento e l’Ottocento: Teresa Ciceri Castiglioni e Candida Lena Perpenti.

Como – Visita guidata al Castello Baradello, in via Castel Baradello, 15 agosto, dalle 9.30 alle 21.30.

POGNANA LARIO – Il 16 agosto una festa per il palato la 47° edizione della ‘Sagra degli gnocchi’.

Eventi a Cremona

CREMONA – A Cremona è possibile festeggiare la giornata di Ferragosto con un picnic nel parco di Villa Medici del Vascello. Per maggiori informazioni e prenotazioni: segreteria@villamedicidelvascello.it.

CASTELLEONE – A Castelleone, martedì 15 agosto, si terrà un’edizione speciale del ‘Mercatino dell’antiquariato‘. Gli espositori saranno presenti nel centro storico di Castelleone dalle 8.30 alle 17.30.

CREMA – Gastronomia e promozione del territorio anche quest’anno si combinano a Crema con ‘Chiacchiere e tortelli’, manifestazione in programma dal 12 al 16 agosto in Piazza Aldo Moro.

Eventi a Lecco

VARENNA – A Varenna è possibile approfittare delle visite a Villa Monastero (Casa Museo e Giardino Botanico). La Villa è infatti uno dei siti storico-paesaggistico-ambientali principali del territorio. Orari: 14-16 agosto dalle 09.30 alle 20.

LECCO – Presso ‘Palazzo delle Paure’ di Lecco è in programma la mostra ‘L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese’.

BARZIO-PASTURO – Prosegue fino al 20 agosto la Sagra delle Sagre con stand, cibo e spettacoli serali e più di 200 espositori con merce di ogni genere. Località Fornace ore 10-23.

Eventi a Lodi

CODOGNO – Serata di ballo liscio e latino-americano con l’orchestra Mario Ginelli. Martedì 15 agosto dalle ore 21 presso il mercato coperto in piazza Fratelli Cairoli. Ingresso gratuito.

LODI – A Lodi prosegue la rassegna promossa dal Comune ‘Cinema sotto le stelle‘ con proiezioni presso il cortile del liceo Verri. Da mercoledì 16 si continua con titoli europei ed extraeuropei. In particolare, mercoledì 16, alle ore 21.30 proiezione del film ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ di James Mangold.

Eventi a Mantova

BORGO DI GRAZIE DI CURTATONE – Nello splendido borgo di Grazie di Curtatone in provincia di Mantova, si rinnova l’appuntamento con l’Antichissima Fiera delle Grazie che quest’anno ha ottenuto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo. L’evento, che affonda le sue radici nel 1425, avrà il suo momento clou, come da tradizione, nella notte fra il 14 e il 15 agosto e nel giorno stesso di Ferragosto, in particolare, con il 49esimo Incontro Nazionale dei Madonnari.

CASTELLARO LAGUSELLO – Appuntamento musicale da non perdere a Castellaro Lagusello con la terza edizione del Festival dei Colli Morenici. La sera del 14 agosto, alle ore 21 presso piazza Castello l‘elevazione intitolata ‘Omaggio a Maria Callas’.

MANTOVA – A Mantova, presso la Casa del Mantegna, per Ferragosto è in programma la l’apertura straordinaria dell’Esposizione Germana Tambara – Antologica. Orari apertura del 15 agosto: 10-13 e 15-19.

Eventi a Milano

MILANO – A Ferragosto, dalle 10 alle 18, apertura straordinaria di Villa Necchi Campiglio, un gioiello architettonico milanese tutto da scoprire.

MILANO – Apertura straordinaria a Ferragosto della mostra ‘Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo‘ presso la Galleria Vittorio Emanuele II.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – A Castellazzo di Bollate torna la consueta apertura al pubblico di Villa Arconati. Orari di apertura per il 15 agosto: dalle 11 alle 19.

MILANO – Il giorno di Ferragosto è in programma anche l’apertura straordinaria del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 15 agosto ore 10-19. Eventi a Monza

MONZA – Villa Reale ospita ‘I love Lego‘, una mostra per grandi e piccoli appassionati di mattoncini. Il 15 agosto dalle ore 10.30 alle 17.30, 16 agosto dalle 14.30 alle 18.30.

Eventi a Pavia

FORTUNAGO – Per il 14 agosto la Pro Loco organizza la tradizionale ‘Cena dei malfatti‘. Una sagra che offre a tutti l’occasione di gustare infatti il meglio dei prodotti tipici locali.

ZAVATTARELLO – Giochi, danze, giullari, tiro con l’arco, dame e cavalieri, musica, danze, duelli, mercanti, giocolieri: il 14 e il 15 agosto a Zavattarello sono in programma due giorni di divertimento per grandi e piccini con le ‘Giornate medievali al Castello‘ (dalle ore 14 alle 23).

CEGNI – Nell’Oltrepò Pavese il 16 agosto è in programma il ‘Carnevale di Cegni’. A partire dalle ore 16.30 la trasposizione estiva del rito carnevalesco presso la frazione di Santa Margherita Staffora.

Eventi a Sondrio

SONDRIO – L’estate entra nel vivo per Ferragosto anche in Valtellina con tante iniziative anche nei comuni più piccoli del territorio. Sul sito In-Lombardia.it sono segnalate diverse iniziative. Presso il piazzale dell’ex Grand Hotel Campo dei Fiori è in programma la ‘Festa della Montagna‘ organizzata dalle ‘penne nere’. Il 15 agosto dalle 11 alle 17.30. SAN MARTINO – La sera del 15 agosto, in Val Masino, presso la piazza di San Martino, intorno alle 21.30, è in programma lo spettacolo del fuoco, un’iniziativa gratuita promossa dal Comune.

SONDRIO – Il 16 agosto a Sondrio al Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune la collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese. Gli orari del museo: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Eventi a Varese

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello, per la vigilia di Ferragosto, è in programma un evento musicale, un Concerto jazz presso Villa Fumagalli Frascoli (inizio alle ore 21.30).

VARESE – Presso i Giardini estensi, con la rassegna cinematografica Esterno notte, è in programma (alle ore 21.15) la proiezione del film ‘Everything Everywhere All At Once’.