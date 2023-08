Ferragosto al Museo 2023, Caruso: strutture aperte anche in Lombardia

Anche in Lombardia si potranno visitare i musei a Ferragosto. “Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla Direzione Generale Cultura sulle aperture a Ferragosto. È emerso che 44 strutture saranno accessibili lunedì 14 agosto, 56 saranno visitabili martedì 15 e 38 saranno aperte in entrambe le giornate”.

Ferragosto al Museo 2023, l’assessore: la cultura non va in vacanza

“Sarà un’ulteriore grande opportunità – continua l’assessore – per far conoscere le bellezze dei nostri musei. Migliaia di persone decidono di visitare la nostra regione anche per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, a cui si affianca la capacità del territorio di offrire servizi di qualità”.

“In Lombardia – conclude l’assessore Caruso – la cultura non va in vacanza”.

Ecco i musei non statali aperti nel giorno di Ferragosto 2023 in Lombardia, suddivisi per provincia

Bergamo

Bergamo: Accademia Carrara;

Bergamo: Galleria d’arte moderna e contemporanea;

Bergamo: Museo civico archeologico;

Bergamo: Museo civico di scienze naturali E. Caffi;

Bergamo: Museo delle storie di Bergamo;

Bergamo: Orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota;

Gandino: Museo della Basilica;

Romano di Lombardia: Museo d’arte e cultura sacra.

Brescia

Bienno: Museo etnografico del ferro, delle arti e delle tradizioni popolari;

Brescia: Civici musei di arte e storia;

Brescia: Museo Diocesano;

Ceto: Museo didattico della Riserva naturale e Incisione rupestri Paspardo;

Gardone Riviera: Museo Il Vittoriale degli italiani;

Manerba del Garda: Museo civico archeologico della Valtenesi;

Montichiari: Museo Luigi e Piero Lechi;

Temù: Museo della Guerra bianca in Adamello;

Toscolano Maderno: Museo della carta di Toscolano Maderno.

Como

Cavargna: Museo della valle;

Dongo: Museo della fine della Guerra;

Magreglio: Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo;

Tremezzina: Museo villa del Balbianello;

Tremezzina: Villa Carlotta.

Cremona

Crema: Museo civico di Crema e del Cremasco;

Cremona: Fondazione Museo del violino Antonio Stradivari;

Cremona: Museo archeologico;

Cremona: Museo civico Ala Ponzone;

Cremona: Museo di storia naturale;

Soncino: Museo della stampa centro studi stampatori ebrei.

Lecco

Galbiate: Museo archeologico del Barro;

Varenna: Villa Monastero.

Milano

Milano: Museo del Risorgimento | Civiche raccolte storiche;

Milano: Galleria d’arte moderna di Milano;

Milano: Gallerie d’Italia – piazza Scala;

Milano: Musei archeologici;

Milano: Museo del Novecento;

Milano: Museo delle Culture – area ex Ansaldo;

Milano: Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci;

Milano: Museo villa Necchi Campiglio;

Milano: Pinacoteca Ambrosiana;

Milano: Palazzo Morando Costume moda immagine;

Milano: Adi Design Museum.

Mantova

Castiglione delle Stiviere: Museo internazionale della Croce Rossa;

Cavriana: Museo archeologico dell’Alto Mantovano;

Mantova: Museo civico di Palazzo Te;

Mantova: Museo della Città;

San Benedetto Po: Museo civico Polironiano.

Pavia

Vigevano: Musei civici ‘Luigi Barni’;

Zavattarello: Museo di Arte contemporanea.

Sondrio

Campodolcino: Museo della Val San Giacomo e della via Spluga;

Chiavenna: Museo della Valchiavenna.

Varese

Angera: Civico Museo archeologico;

Casalzuigno: Museo Villa della porta Bozzolo;

Somma Lombardo: Parco e Museo del volo Volandia;

Varese: Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte;

Varese: Museo Villa e Collezione Panza;

Morazzone: Casa Macchi.

Per maggiori informazioni su orari e aperture, consultare i siti internet dei rispettivi musei. All’indirizzo https://cultura.gov.it/evento/ferragostoalMuseo2023 è possibile consultare anche i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali che resteranno aperti.